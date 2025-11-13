電通デジタル、AIトランスフォーメーションでクライアントの事業成長を本格支援

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、電通グループの国内事業を統括・支援するdentsu Japan（ブランド：dentsu Japan 本拠地：東京都港区 CEO：佐野 傑 以下、dentsu Japan）と、日本マイクロソフト株式会社（以下、日本マイクロソフト）との協働のもと、企業のAIトランスフォーメーションを支援する新たな取り組みを推進します。これにより、dentsu Japanならびに電通デジタルは、AI起点の「Integrated Growth Solutions」※1の社会実装を加速し、クライアントの事業成長支援および業務変革に貢献していきます。

今回の取り組みにより、１.Microsoft 365を導入している多くの企業で蓄積された業務データ、２.Microsoft Copilotを中心とした多様なAIソリューション、３.Microsoft Azureのセキュアなグローバルクラウドプラットフォーム※2の3つを掛け合わせて、クライアントの事業部門をはじめ、人事、法務、会計、営業、マーケティングなど、あらゆる業務領域に最適化したAIエージェントの提供を行います。第1弾として、人的資源（Human Resources：HR）領域からクライアントの事業成長を支援する「HR for Growth」※3からスタートし、順次他領域への展開を拡大していく予定です。

dentsu Japanは、2025年7月に立ち上げたグループ横断組織「dentsu Japan AIセンター」※4を中心に、国内電通グループ各社が連携し、AIネイティブ組織への進化を図っています。従業員のAI活用を促進することで、「業務効率化」と「価値向上・事業成長」の両輪で自社およびクライアント、ひいては社会の持続的成長に貢献するとともに、AIを活用した業務変革の伴走者として、クライアントの未来づくりを支援していきます。今回の協働はその動きを加速するものになります。

＜日本マイクロソフト 執行役員 常務 エンタープライズサービス本部長 兼 パートナー事業本部長 浅野 智のコメント＞

「AI時代の新しい未来を創造し続けるために必要な力を持つdentsu Japanと協働することで、マイクロソフトが掲げるAgentic Worldの到来を加速させるとともに、あらゆる事業規模の企業と個人がより多くを達成できる世界の実現をさらに推進できると確信しています。」

＜dentsu Japan DX プレジデント 妹尾 真のコメント＞

「日本マイクロソフトとの協働を大変光栄に思っています。両者の強みを掛け合わせ、dentsu Japanが掲げるAIを起点とした「Integrated Growth Solutions」を加速させることにより、企業や人々の生活のバリュー・チェーン全体にさらなるイノベーションを起こせると確信しています。」

今後電通デジタルは、dentsu Japanと日本マイクロソフトとの継続的な協働のもと、三者の顧客基盤を中心にAI起点での「Integrated Growth Solutions」の展開を加速させ、その社会実装を目指していきます。

国内電通グループは、“人間の知（=Intelligence）”と“AIの知”の掛け合わせによって、顧客や社会の成長に貢献していく独自のAI戦略「AI For Growth」を推進しています。

AI For Growthについては、以下ウェブページをご確認ください。

https://www.dentsu.co.jp/labo/ai_for_growth/

※1：企業の複雑な課題に対して、データ・テクノロジー・クリエイティビティを統合し、事業成長を包括的に支援するdentsu Japanの統合型ソリューション群

※2：Microsoft、Microsoft 365、Microsoft Copilot、Microsoft Azureは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標

※3：国内電通グループ、人的資本経営を事業成長に着実に結びつけるCHRO支援プログラム「HR for Growth」提供開始（2023年10月12日株式会社電通発表）https://www.dentsu.co.jp/news/business/2023/1012-010651.html

※4：国内電通グループ、「dentsu Japan AIセンター」を発足（2025年7月7日発表）

https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/services/2025-0707-000240

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。