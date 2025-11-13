料理メディア「Nadia」がメーカー8社とタイアップ！「豪華でおトクなクリスマスレシピ＆キャンペーン」第1弾を開催

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀 以下「Nadia」）食品メーカーや家電メーカー合計8社とタイアップし、クリスマスレシピを紹介したうえで、レシピ内で使用する商品が抽選で当たるおトクなクリスマスキャンペーンを2回に分けて実施します。

第1弾はクリスマスまでに届く「クリスマス準備お役立ちセット」をプレゼント！

特別企画ページはこちら :https://oceans-nadia.com/special/present-christmas2025

今年はNadiaから特大のクリスマスプレゼントをご用意しました！ 昨年同様、今年も平日にやってくるクリスマス。準備する時間はないけれど、おうちクリスマスも華やかに過ごしたい・・・！ そんなあなたに作ってほしい簡単＆豪華なクリスマスレシピを8品集めました。さらに、レシピそれぞれに使っている商品が抽選で当たるキャンペーンを2回開催。キャンペーン第1弾は、クリスマスまでに賞品が届く「クリスマス準備お役立ちセット」です。

両方ご応募いただけますので、ぜひどちらもチェックしてみてくださいね♪

賞品内容

＜プレゼント内容＞

・ハウス食品 バーベキューソース（170g）

・ハウス食品 マスタードソース（160g）

・マルホン胡麻油 太香胡麻油（450g）

・かんてんぱぱ かんてんクック顆粒（30g）

・テスコム電機 ホットプレート THP40A-K

各1点

＜当選人数＞

抽選で30名様

＜応募〆切＞

2025年12月4日（木）15:00まで

▼詳しくは特別企画ページをご覧ください。

Nadiaからの特大プレゼント！豪華でおトクなクリスマスレシピ＆キャンペーン(https://oceans-nadia.com/special/present-christmas2025)

第1弾レシピ

クリスマスにオススメ♪はんぺんチーズチキンナゲット♪【子ども喜ぶ！】クリスマスパエリアうま味閉じ込める！【ガーリックトマトハンバーグ】パン粉牛乳不要【美味しさの秘訣は胡麻油！】ひとくちフライドチキン♪

第2弾レシピ

協賛

野菜の甘み×だしのコク【うまだしミネストローネ】スペアリブのスパイシーBBQグリルせいろで作るチーズフォンデュ【生クリーム不使用】豆乳で作る！ふるシュワ抹茶ムース

・Vesync Japan株式会社

・伊那食品工業株式会社

・ジョンソンヴィル・ジャパン合同会社

・テスコム電機株式会社

・ハウス食品株式会社

・マルサンアイ株式会社

・竹本油脂株式会社

・株式会社やまやコミュニケーションズ

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する約1,000名の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年11月時点で合計6,000万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。



また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。



弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。

ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。



▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶レシピサイト「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadia公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

