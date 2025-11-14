こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
GENERATIONS・数原龍友が「やけに⁉色気のあるおじいちゃん役」に⁉ 蛙亭・イワクラ扮するおばあちゃんに急接近…！関西発コント番組「コント・デ・ンガナ」出演決定！
関西発！新しいコントカルチャーを発信する
ユニットコント番組「コント・デ・ンガナ」
11月17日(月)関西ゆかりゲスト”オモ・ロ・ビト”は
数原龍友(GENERATIONS）
「やけに色気のあるおじいちゃん」となり
イワクラ扮するおばあちゃんに急接近！？
「アドリブも思い切ってぶつけることができた」
ロングコートダディ、ニッポンの社長、セルライトスパ、蛙亭という、
実力十分の関西コント芸人4組が、週替わりの関西ゆかりゲスト”オモ・ロ・ビト”とともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる、関西発のユニットコント番組「コント・デ・ンガナ」(全9回) 。
11月17日(月)放送回に出演するゲスト”オモ・ロ・ビト”は、
GENERATIONS・数原龍友！
ロングコートダディ・堂前、セルライトスパ、蛙亭・イワクラとともに、コントに挑戦します！
数原龍友がイケイケおじいちゃん役に！
“とっくり”セーターが巻き起こす修羅場コント
数原が挑戦したのは、こたつで暖をとる仲良し夫婦を中心に描かれたコント。
夫であるおじいちゃん(肥後)がとっくりを着脱しようとするも頭がなかなか抜けず大苦戦。もたついている間におばあちゃん(イワクラ)が思わぬ行動に…！？
【数原龍友コメント】
Q.共演した芸人さんについて、一緒にコントをされてみていかがでしたか？
カメラが回っていない時でも、細部までこだわってコントを追求する姿には、心底痺れました。僕のような畑違いの人間に対しても、共演者の皆さんが優しく導いてくださり、本当に有難かったです。最初はかなり緊張していたのですが、「全員がおじいちゃん、おばあちゃん姿」という爆笑のビジュアルで登場されて(笑)。一瞬で場の空気が和み、「これは全力で楽しむしかない！」とスイッチが入りました。
Q.視聴者の皆さまへ見どころを教えてください！
普段、歌やパフォーマンスをお届けしている僕が、コントというフィールドでどこまでできるのか、ファンの皆さんには驚きとともに楽しんでいただきたいです。僕自身、俳優経験がない中で挑戦させていただきましたが、ただただ自由に、アドリブも思いきってぶつけることができ、楽しませていただきました。このコントを通じて、皆さんに僕の新しい一面と、純粋に楽しんでいる姿が届けば嬉しいです！
【放送情報】
月よるビッグバン「コント・デ・ンガナ」
2025年11月17日(月) 深夜0時～深夜0時30分（放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信）
【番組HP／SNS】
◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/sp/conte_de_ngana/
◆公式X◆ https://x.com/conte_de_ngana
◆公式Instagram◆ https://www.instagram.com/conte_de_ngana/
◆公式TikTok◆ https://www.tiktok.com/@conte_de_ngana
◆出演◆ ロングコートダディ セルライトスパ ニッポンの社長 蛙亭
◆ゲスト◆数原龍友(GENERATIONS)
