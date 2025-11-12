株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「賈鵬芳セレクション 二胡で奏でる おもいでの青春ポップス 【模範演奏&ピアノ・ギター伴奏CD付】」を、2025年11月18日に発売いたします。

青春時代がよみがえる不朽の名曲から厳選した11 曲を収録。人気二胡奏者・賈 鵬芳（ジャー・パンファン）が奏でる美しい音色を堪能できる模範演奏と、練習用伴奏音源を収録したCDが付いた二胡譜集です。ピアノ＆ギター（一部）伴奏と楽しむ、発表会やコンサートなどイベントで演奏したい曲が満載です。ピアノ伴奏譜付。ギター譜は収載しておりません。編曲・演奏：渡辺雅二／賈 鵬芳【収載曲】銀の龍の背に乗って（中島 みゆき）／アイノカタチ（MISIA）／瞳をとじて（平井 堅）／ルビーの指環（寺尾 聰）／PRIDE（今井 美樹）／花咲く旅路（原 由子）／駅（竹内 まりや）／青葉城恋唄（さとう 宗幸）／いとしのエリー（サザンオールスターズ）／夏の終わり（森山 直太朗）／空も飛べるはず（スピッツ）-全11曲-

【商品詳細】

賈鵬芳セレクション 二胡で奏でる おもいでの青春ポップス 【模範演奏&ピアノ・ギター伴奏CD付】

定価：3,740円(10％税込) 仕様：菊倍判縦64ページ発売日：2025年11月18日 ISBN：978-4-636-12122-3商品コード：GTW01102500https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102500

【賈鵬芳（ジャー・パンファン）関連商品 好評発売中！】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817308409

賈鵬芳セレクション・プレミアム 二胡で奏でる 心おどるヒット・パレード 【模範演奏&カラオケ伴奏CD付】

定価：3,740円(10％税込) 仕様：菊倍判縦56ページ＋別冊パート譜24ページISBN：978-4-636-11551-2商品コード：GTW01101886https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01101886

賈鵬芳(ジャー・パンファン)セレクション・スペシャル ハモって楽しい 二胡で奏でる名曲レパートリー 【模範演奏&ピアノ・ギター伴奏CD付】

定価：3,740円(10％税込) 仕様：菊倍判縦56ページ＋別冊パート譜28ページISBN：978-4-636-10640-4商品コード：GTW01100887https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01100887

