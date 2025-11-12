株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：堤 聡）は、新刊「STAGEA ポピュラー 7～6級 Vol.100 エモーショナル・ミュージック」を、2025年11月18日に発売いたします。

「心に響く曲」をコンセプトにしたグレード7～6級向け楽譜集です。映画『菊次郎の夏』のメインテーマ「Summer」、哀愁漂うピアノの音色が響き渡る坂本龍一の「energy flow」、NHKスペシャル『映像の世紀』テーマ曲「パリは燃えているか（オープニング・テーマ）」、エンヤの人気曲「オンリー・タイム」、エレクトーン界の名曲でもある塩谷哲の「海溝」、エレクトーンプレイヤー岩内佐織の人気曲「未来のトビラ」の全6曲をお届けします。美しく繊細なメロディーとドラマティックなオーケストラサウンドがあなたの心に寄り添います！【収載曲】[1] Summer/久石 譲[2] energy flow/坂本 龍一[3] パリは燃えているか(オープニング・テーマ)/加古 隆[4] オンリー・タイム/エンヤ[5] 海溝/塩谷 哲[6] 未来のトビラ/岩内 佐織【対応機種】エレクトーンSTAGEA / ELS-02C / ELS-02X / ELS-02 / ELB-02 / ELC-02 / ELS-01C / ELS-01X / ELS-01※対応レジストデータ：別売【編曲】古賀 かおり / 大木 裕一郎(2曲目・6曲目) / 岩崎 孝昭 / 内田 誠 / 矢口 理津子

【商品詳細】

STAGEA ポピュラー 7～6級 Vol.100 エモーショナル・ミュージック

定価：2,750円(10％税込)仕様：菊倍判縦/36ページ発売日：2025年11月18日ISBN：978-4-636-12249-7商品コード：GTE01102614https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTE01102614

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309437

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。

