アウトドアだけでなく、災害対策グッズとしても人気の「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、『PowerArQ Electric Blanket Lite（パワーアークエレクトロニックブランケットライト）』を、2025年11月7日より各種オンラインストアにて予約開始いたしました。累計6,500枚を販売し、多くのレビューで高評価を獲得した人気の電気毛布に、新モデル「Lite」が登場。従来モデルと同じく、他ブランドではなかなか見られないノルディック柄を採用。薄手の生地を用いることで、電熱の暖かさをより感じられるとともに、持ち運びやすさと手頃な価格を実現しました。冬キャンプや室内での防寒アイテムとして、幅広くお使いいただけます。本製品は当初、正規品としての販売を予定していましたが、縫製の仕上がりに個体差が多く見られたため、正規品としての販売は見送ることとなりました。機能面には問題がないため、廃棄せずに有効活用するサステナブルな取り組みとして、訳あり品をイベント会場および公式オンラインストア限定で販売いたします。詳細は商品ページにてご確認ください。

■『PowerArQ Electric Blanket Lite』販売ページ

■製品ポイント

https://powerarq.com/products/j-ob31201?pb=0?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=4370387

【Point1】アウトドアシーンに馴染むデザイン

従来品『PowerArQ Electric Blanket』でも好評のノルディック柄を採用。キャンプギアはもちろん、おうちのインテリアにも合わせやすいです。

従来品の販売ページはこちら

https://powerarq.com/products/pa-eb101855w8?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=4370387

【Point2】暖かさをより感じやすく

従来品『PowerArQ Electric Blanket』よりも電熱線を感じやすい薄手な素材に。より暖かさを感じやすくなりました。

【Point3】ご要望にお応えした、大判サイズ

ご要望の多かった“大判サイズ”を採用。全身をしっかり包み込み、アウトドアでも室内でも快適に使えます。

【Point4】10段階の温度設定が可能

温度設定は手持ちのコントローラーから操作可能。10段階の温度設定で、体調や気候に合わせてお好みの暖かさに変更できます。長時間使用を考慮した過熱保護システムも搭載。睡眠時などでも安心して使用できます。

【Point5】丸洗いも可能

丸洗いが可能なので、汗をかいてしまったり、アウトドア後の普段使いの場合も継続して衛生的に使用できます。

■製品概要

PowerArQ Electric Blanket Lite

人気電気毛布から、薄手で持ち運びやすい手頃な新モデルが登場さらに大判サイズで、10段階温度調整＆過熱保護付き

本体寸法：130cm×188cm重さ：1.9kg価格：\4,950（税込）発売日：2025年11月7日流通：PowerArQ Direct

■ブランド概要

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でもあなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=4370387

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail:press@go-hd.jp