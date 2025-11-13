HDI認証プログラムにて8年連続「五つ星認証」を取得

三井ダイレクト損害保険株式会社

MS&ADインシュアランス グループの三井ダイレクト損害保険株式会社（取締役社長：河村 隆之、URL： https://www.mitsui-direct.co.jp/、以下「当社」）は、HDI-Japan（運営：シンクサービス株式会社、代表取締役CEO：山下辰巳）による2025年度「HDI五つ星認証プログラム」において、「五つ星認証」を取得しました。

2025年HDI格付けベンチマークにおいて「問合せ窓口格付け」、「Webサポート格付け」の2部門で最高ランクの「三つ星」を獲得し、あわせて2025年の「五つ星認証」を取得いたしました。

「三つ星」の獲得は「問合せ窓口」、「Webサポート」の両部門で10年連続、五つ星認証は8年連続となります。

「五つ星認証」を取得するためには、HDI-Japanが実施する公開格付調査（損害保険業界）において、最高ランクである「三つ星」を獲得することが条件となります。加えて、「HDIサポートセンター国際スタンダード」に基づく「HDI五つ星認証プログラム」において、「リーダーシップ」「方針と戦略」「従業員管理」「サポート資源」「プロセスと手順」の各項目で、所定の基準を満たす必要があります。

また、個人の品質レベルを評価する「個人三つ星」においても、2025年度は新たに3名のコンシェルジュメンバーが認定され、現在は40名の「個人三つ星」取得者が在籍しています。

当社コンシェルジュは、お客さま一人ひとりに寄り添い、最適な保険のご提案に努めており、多くのお客さまから高い評価をいただいております。コンシェルジュによるサービスは、当社のブランドコンセプト「強くてやさしい」を体現するコアサービスです。これからも感動品質の実現を目指し、取り組んでまいります。

HDI-Japan主催の格付け調査について

＜HDI五つ星認証＞

「五つ星認証プログラム」は、格付け調査で「三つ星」を獲得した企業だけが挑戦できるプログラムです。HDI-Japanが国際認定スタンダードに基づき、サポートセンターの運営や従業員のマネジメントなどを総合的に評価します。

ビジネスに付加価値をもたらすセンター運営には、センター内の「ピープル」「プロセス」「テクノロジー」の優れた管理と、企業およびセンターマネジメントのリーダーシップが不可欠です。「五つ星センター」は、内外から認められる“真にビジネスへ貢献できるセンター”であることの証です。

＜公開格付け調査＞

公開格付け調査は、HDI-Japan社がHDI国際サポート標準に基づき、顧客視点で企業の「問合せ窓口」の品質やパフォーマンス、および「Webサポート」の有効性を、星なしから三つ星までの4段階で評価・公開するものです。この調査は年間で12業界を対象に実施されています。

<依頼格付け/個人評価＞

依頼格付け／個人評価は、HDI-Japanが2022年から新たに開始した評価制度です。担当者ごとの複数の対応記録をもとに個人別に評価が行われ、三つ星評価を得た個人は、ESP（Excellent Support Professional／三つ星サポート専門職）としてHDIから高く評価されます。

会社名：三井ダイレクト損害保険株式会社

代表 ：取締役社長 河村 隆之

本社 ：〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目5番1号

Webサイト：https://www.mitsui-direct.co.jp/

設立：1999年6月

事業内容：損害保険業

三井ダイレクト損保は、インターネットを通じて加入ができる自動車保険「強くてやさしいクルマの保険」を取り扱う損害保険会社です。

「強くてやさしい」とは、私たち三井ダイレクト損保が、お客さまに対して“ありたい人格”を表したものです。

それが示しているのは、正直で公平で、本音であること。どこまでもお客さまの立場を優先させる姿勢があり、心から尽くせること。親切で頼りになり、いざというときは守って差し上げられること。

「強くてやさしい」存在であるから、お客さまの視点に徹底的に立つことができる。

そんな強い思い、決意を表しています。