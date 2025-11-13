【LYZON】Sitecoreが認めたLYZONの実力！「Gold Partner」ステータスを獲得

株式会社LYZON

株式会社LYZON（本社：東京都文京区、代表取締役：藤田 健）は、この度Sitecore社が実施するパートナープログラムにおいて、FY25の実績評価に基づきFY26における「Gold Enterprise Solution Partner」を獲得いたしました。

Sitecoreパートナーとは

Sitecoreパートナーとは、毎年Sitecore社が定める諸要件を達成したベンダーに与えられるパートナー資格です。



Sitecoreパートナー選定の条件には、Sitecoreを活用した「顧客満足度の高い成果を上げた実績数」や「最新の Sitecore認定開発資格数 」など、Sitecore社が定める基準があります。Sitecoreの導入から運用までを支援する技術力があると認定されたSitecoreパートナーだけがSitecoreソリューションを導入することができます。

また、Sitecoreパートナーとして認定されたベンダーの中でさらにSilver/Gold/Platinumと3段階のランクで区分けされ、Sitecore社からベンダーへパートナーバッチが付与されています。

LYZONの実績

LYZONは、Webサイト構築において190 サイト以上の実績があり、100 社を超えるクライアント企業とともにサイト構築を進めてまいりました。 また、国内におけるSitecoreの導入実績においてトップクラスを誇っており、その構築・運用実績は90件以上に及びます。さらに、当社は国内導入実績 No.1 と称されるレベルの体制と経験を有しています。



また2024年には、Sitecore のソリューションパートナー向けプログラムにおいて「Sitecore Practice Excellence Award 2024」をアジア地区No.1として初受賞いたしました。



この度はFY25における弊社の実績評価に基づき、FY26 SitecoreパートナープログラムにおけるLYZONのティアは「Gold Enterprise Solution Partner」となりました。

今後の展望

LYZONは、今後も最新技術の導入やデジタルマーケティング分野においてサービスの充実を図り、さらなる成長を目指してまいります。