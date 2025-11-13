一緒くたにして語られやすい「行動」と「人格」。２つを切り離して考えると相手への見方が変わる。『喫茶 行動と人格』第２巻 11月13日発売!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、WEBコミックサイト「竹書房コミックエッセイweb(https://essay-web.takeshobo.co.jp/)」連作作品、『喫茶 行動と人格』第2巻（著：田房永子）を、2025年11月13日（木）に発売しました。

『喫茶 行動と人格』第2巻 書影

❏あらすじ

ここは「喫茶 行動と人格」という、ちょっと奇妙な名前の喫茶店。

その店では、これまた奇妙な従業員と常連客が他客のイザコザ・「案件」について、あれやこれやと議論を繰り返す。

今回のイザコザの発端は、名門大学ラグビー部の元エースで現在は有名私立中学に勤務するさわやか教師・西先生の“ぶつかり男”疑惑。

それが事実であれば、非常に都合が悪くなるラグビー部の保護者たちが、目撃した生徒やその母親を悪者に仕立て上げ……。

第2巻のテーマは「誰かを悪者にすることで、心を落ち着かせる人たち」――その心理とは？

連載ページ：https://essay-web.takeshobo.co.jp/works/180/

❏書誌情報

喫茶 行動と人格 2

発売日：2025年11月13日（木）

判型・ページ数：A5・168ページ

定価：1,485円（税込）

竹書房公式サイト詳細：

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10145376.html

❏作家情報

▼田房永子

漫画家、エッセイスト。1978年東京都生まれ。

2012年、母からの過干渉に悩み、その確執と葛藤を描いたコミックエッセイ『母がしんどい』（KADOKAWA/中経出版）を刊行し、ベストセラーに。

『キレる私をやめたい～夫をグーで殴る妻をやめるまで～』（竹書房）は紙＋電子累計12万部を突破。他にも『なぜ親はうるさいのか ─子と親は分かりあえる？』(筑摩書房）など多数。

X：https://x.com/tabusa

■竹書房コミックエッセイweb

《第１・３金曜PM12:00時更新》完全無料のエッセイ漫画サイト！

人に伝えたい驚きの体験や笑える日常、お仕事、趣味、食べ物、旅行、健康、動物、恐怖、悩みまで、幅広いテーマをお届け！

https://essay-web.takeshobo.co.jp

■竹書房コミックエッセイcafe

竹書房がお届けするコミックエッセイ総合サイト。

育児・美容から人生哲学まで様々なテーマの作品を掲載中！

https://essay-cafe.com/

■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/