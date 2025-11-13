john masters organics 2025 ホリデーアンバサダーROIROMの限定コンテンツが公開

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

john masters organicsは、“IMAGINARY WONDER LAND”をテーマに2025 holiday collection第2弾を11月13日（木）に発売します。今年は、ブランド初となる本格的なフレグランスをローンチ。

公式オンラインストアでは、2025 ホリデーアンバサダーを務めるROIROMの限定ページを公開します。プレゼントキャンペーンをはじめ、スペシャルコラムなどさまざまなコンテンツ展開します。

【11月13日公開】ROIROMのスペシャルコラムや限定コンテンツはこちら(https://johnmastersorganics.jp/pages/roirom2025)

2025 holiday collection

常に香りを大切にしてきたjohn masters organicsはブランド初の調香師を迎え、水性フレグランスをローンチします。アルコールフリーで肌にやさしく、長時間香りが楽しめる本格的なオードパルファン仕様。ほのかな甘さと温もりのあるフラワーベースのパープルフラワー、浄化感のあるハーバルな香りのアロマティックウッズ。ホリデーアンバサダーのROIROMが推す２つの香りをご体感ください。

2025 holiday collection ラインナップはこちら(https://johnmastersorganics.jp/pages/2025holiday)

【限定セット】ROIROMが選ぶROIROM FAVORITE SETが登場

ROIROMが選ぶ2025 holiday collectionのマストアイテムを組み合わせた限定セットが2025年11月13日（木）より直営店舗および公式オンラインストアへ登場します。

限定セットをご購入された方には12月24日（水）のクリスマスイヴにROIROMからメッセージ動画が届きます。

・販売期間：2025年11月13日（木）～12月3日（水）

※公式オンラインストアでの販売開始は11月13日（木）12:00～を予定しております。

【11月13日公開】(https://johnmastersorganics.jp/pages/roirom2025)ROIROM FAVORITE SET詳細はこちら(https://johnmastersorganics.jp/pages/roirom2025)

john masters organics公式Xプレゼントキャンペーン

-ROIROMのサイン入りアドベントカレンダー2025を10名様へプレゼント-

ブランド初のフレグランスを含む豪華アイテムが入ったアドベントカレンダーを2025年11月13日（木）より発売します。john masters organics公式Xではアンバサダーを務めるROIROMのサイン入りアドベントカレンダーを10名様へプレゼントするキャンペーンを開催します。

・開催期間：2025年11月13日（木）～11月30日（日）

・開催アカウント：john masters organics公式X(https://x.com/johnmasters_jp)

・当選人数：10名様

【11月13日公開】(https://johnmastersorganics.jp/blogs/shop-news/x-roirom-advent-calendar-2025)Ｘプレゼントキャンペーン詳細はこちら(https://johnmastersorganics.jp/blogs/shop-news/x-roirom-advent-calendar-2025)

2025 holiday collection Ambassador

ROIROM

本多 大夢（ほんだ ひろむ）と浜川 路己（はまがわ ろい）のユニット。国内外のさまざまなオーディション番組や練習期間を経て、2025年5月にユニットとして活動をスタート。

本多 大夢（ほんだ ひろむ）



2000年7月生まれ、神奈川県出身。 B型。

趣味は作詞作曲とギター。

カフェ巡りや散歩も好き。

オムライス・お寿司・カスタード系のスイーツ全般が好き。

猫の豆知識を豊富にもっている。

浜川 路己（はまがわ ろい）

2006年1月生まれ、沖縄県出身。A型。

趣味は作曲と読書、香水集め。

食べることと寝ること、散歩が好き。

マカロンやカヌレなどのスイーツ好き。

特技は水の早飲み。