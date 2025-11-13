金子金物株式会社とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは金子金物株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

ジュニアユースユニホーム袖スペースロゴ掲出（2月の試合より）

■契約期間

2025年11月1日より

金子金物株式会社 代表取締役 金子 達様 よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、金子金物株式会社は、水戸ホーリーホック ジュニアユース（U-15）チームのユニフォームスポンサーとして支援さていただくこととなりました。

当社は、1924年の創業以来100年に渡り、建設資材の供給を通じて地域の住環境や社会インフラを支え、人々の暮らしとまちの発展に貢献してまいりました。次の100年の目指す姿として、私たちは「SMILE BASE ＝ 笑顔が生まれる基地になる」というビジョンを掲げています。私たちが大切にしてきたのは、人と人との“つながり”です。

水戸ホーリーホックが掲げる「人が育ち、街が育つ」という理念に深く共感し、今回、未来を担う子どもたちの成長を応援する形でジュニアユースチームをサポートさせていただきます。

サッカーを通じて仲間と挑戦し、努力を重ねる子どもたちの姿は、地域の希望であり、私たちの“SMILE BASE”というビジョンを体現するものでもあります。 今後も、金子金物株式会社は、クラブを支える全てのサポーターの皆さまとともに、地域に笑顔を広げる活動を続けながら、スポーツや文化活動を通じて地域の子どもたちを支え、茨城の未来づくりに貢献してまいります。

法人概要

■法人名

金子金物株式会社

■所在地

茨城県水戸市笠原町644-1

■代表者

代表取締役 金子 達

■事業内容

・建設資材事業部

・ホームセンター事業部

■URL

https://www.kanekokanamono.com/