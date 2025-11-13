金子金物株式会社とのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■内容
■契約期間
■法人名
■所在地
■代表者
■事業内容
■URL
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは金子金物株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
ジュニアユースユニホーム袖スペースロゴ掲出（2月の試合より）
■契約期間
2025年11月1日より
金子金物株式会社 代表取締役 金子 達様 よりファン・サポーターの皆さまへ
このたび、金子金物株式会社は、水戸ホーリーホック ジュニアユース（U-15）チームのユニフォームスポンサーとして支援さていただくこととなりました。
当社は、1924年の創業以来100年に渡り、建設資材の供給を通じて地域の住環境や社会インフラを支え、人々の暮らしとまちの発展に貢献してまいりました。次の100年の目指す姿として、私たちは「SMILE BASE ＝ 笑顔が生まれる基地になる」というビジョンを掲げています。私たちが大切にしてきたのは、人と人との“つながり”です。
水戸ホーリーホックが掲げる「人が育ち、街が育つ」という理念に深く共感し、今回、未来を担う子どもたちの成長を応援する形でジュニアユースチームをサポートさせていただきます。
サッカーを通じて仲間と挑戦し、努力を重ねる子どもたちの姿は、地域の希望であり、私たちの“SMILE BASE”というビジョンを体現するものでもあります。 今後も、金子金物株式会社は、クラブを支える全てのサポーターの皆さまとともに、地域に笑顔を広げる活動を続けながら、スポーツや文化活動を通じて地域の子どもたちを支え、茨城の未来づくりに貢献してまいります。
法人概要
■法人名
金子金物株式会社
■所在地
茨城県水戸市笠原町644-1
■代表者
代表取締役 金子 達
■事業内容
・建設資材事業部
・ホームセンター事業部
■URL
https://www.kanekokanamono.com/