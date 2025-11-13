加島商事株式会社（所在地：福岡県筑紫野市）は、地方自治体との防災協定を締結。ポータブル電源やソーラーパネル、ポータブル冷蔵庫、夏物冬物家電などの製品を通じ、災害時における電源確保や防災対策をサポートして参ります。PowerArQ製品は、軽量かつ持ち運び可能で、停電時の電源確保や屋外での電力供給に最適です。災害時だけでなく、避難所運営や地域防災訓練でも活用できることを想定しており、自治体と連携した防災対策の強化に貢献します。今後も加島商事株式会社は、地域の安全・安心の向上に寄与するため、製品開発と自治体連携を一層推進してまいります。

熊本市

「災害救助物資の供給等に関する協定」を締結

熊本県熊本市と「災害救助物資の供給等に関する協定」を締結。ポータブル電源「PowerArQ」やソーラーパネル、発電機、防災用家電などの提供を通じ、災害時における電源確保や生活支援をサポートして参ります。

鳴門市

「災害時における物資供給に関する協定」を締結

徳島県鳴門市と「災害時における物資供給に関する協定」を締結。ポータブル電源「PowerArQ」やソーラーパネル、発電機、防災用家電などの提供を通じ、災害時における電源確保や生活支援をサポートして参ります。

大阪市

「災害時における物資供給に関する協定」を締結

大阪府大阪市と「災害時における物資供給に関する協定」を締結。ポータブル電源「PowerArQ」やソーラーパネル、発電機、防災用家電などの提供を通じ、災害時における電源確保や生活支援をサポートして参ります。

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でもあなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

