吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した間借り食堂がオープンした事を報告します。大阪府吹田市豊津町のワインバー「フレカンテ」内に、昼限定の間借り食堂がオープンしました。洗練された大人のためのワインバーを舞台に、昼は日替わりランチを提供。オープンキッチンでは、10年以上のキャリアを持つベテランシェフが調理を担当し、その技術と創意工夫を間近で体感できます。

特徴

ランチは毎日日替りで、付け合わせの惣菜のバリエーションも豊富なため、通っても飽きることはありません。ナチュール素材を活かした創作和食や中華の手法を取り入れた料理など、豊富なラインナップを提供します。惣菜メニュー例としては、きのこと小松菜の白和え（白胡麻使用）、ホアジャオ・黒ゴマ・甘酢・辣油のよだれ鶏、具沢山春雨スープ。メインは四川風ピリ辛海老チリなどがあります。

味わいは柔らかく、酸味と旨味が絶妙に交わる本格的な一皿を、ベテランシェフのオープンキッチンでの調理技術とともに体験できます。さらにランチは1000円均一で、大盛りも無料。洗練された空間でリーズナブルに本格的な味を楽しめる昼の新スポットです。

メニュー

店舗情報

店名 間借り食堂住所 大阪府吹田市豊津町16-21 ワインバー「フレカンテ」内営業時間 ランチ営業：11:00～14:00定休日 日曜日Instagram フレカンテ https://www.instagram.com/frequente7822/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://x.com/share_rest【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/