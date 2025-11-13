株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する鹿児島県薩摩川内市のふるさと納税返礼品として、株式会社フォレストが提供する天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 シリカ水を掲載中です。『薩摩の奇蹟』は自然豊かな「いちひの温泉」の天然アルカリ温泉水です。世界的にも珍しいほどの超軟水（硬度0.6）は身体への吸収がよく、天然シリカ（74mg/L）は美容と健康にとても大切で、 赤ちゃんからお年寄りまで身体に負担をかけずに摂取できる身体に優しいミネラルウォーターです。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

軟水は浸透が良く旨み成分を引き出しやすいことから、20Lボックスは飲用の他にご飯を炊いたり日本料理にもとても使いやすいサイズです。水が変われば明日が変わる。ご家庭サイズとしてとてもお勧めです。

対象返礼品について

▼楽天天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 シリカ水https://item.rakuten.co.jp/f462152-satsumasendai/4601686/▼チョイス天然アルカリ温泉水｢薩摩の奇蹟｣20L×1箱https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46215/272859?utm_source=kagoshimaken_satsumasendaishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46215天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 20L×2箱 超軟水 硬度0.6https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46215/4601683?utm_source=kagoshimaken_satsumasendaishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46215 天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 20L×3箱 超軟水 硬度0.6 薩摩の奇蹟https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46215/4601684?utm_source=kagoshimaken_satsumasendaishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46215 天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 20L×5箱 超軟水 硬度0.6 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46215/4601685?utm_source=kagoshimaken_satsumasendaishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46215 天然アルカリ温泉水 20L×10箱 超軟水(硬度0.6)のｼﾘｶ水｢薩摩の奇蹟｣https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46215/4601686?utm_source=kagoshimaken_satsumasendaishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46215 天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 20L×20箱 超軟水 硬度0.6https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46215/4601687?utm_source=kagoshimaken_satsumasendaishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46215

薩摩川内市について

薩摩川内市は、薩摩半島の北西部に位置し、南は県都鹿児島市といちき串木野市、北は阿久根市に隣接する本土区域と、上甑島、中甑島、下甑島で構成される甑島区域で構成されています。東シナ海に面した変化に富む白砂青松の海岸線、市街部を悠々と流れる一級河川「川内川」、藺牟田池をはじめとするみどり豊かな山々や湖、地形の変化の美しい甑島、各地の温泉など、多種多様な自然環境を有しています。当市が有するこれらの多彩で美しい自然環境は、川内川流域県立自然公園、藺牟田池県立自然公園、甑島県立自然公園に指定され、人々に親しまれています。平成16年10月12日、川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村、鹿島村が合併し、新たに「薩摩川内市」が誕生しました。地域の発展と市民福祉の向上を図りながら薩摩川内市の将来像「市民が創り 市民が育む 交流躍動都市」の実現をめざして、新たなまちづくりをすすめています。

寄附金の用途について

「ふるさと納税」寄附金は、下記の事業を推進する資金として活用してまいります。寄附を希望される皆さまの想いでお選びください。(1) 感染症対策(2) 雇用政策(3) 子育て支援(4) 移定住政策(5) 地域づくり政策(6) 観光交流(7) 川内駅コンベンションセンター(8) 甑島医療(9) スポーツ振興(10) 学校応援事業鹿児島純心大学(11) 学校応援事業ポリテクカレッジ川内(12) 学校応援事業川内看護専門学校(13) 学校応援事業川内高等学校(14) 学校応援事業川内商工高等学校(15) 学校応援事業川薩清修館高等学校(16) 学校応援事業れいめい高等学校(17) 自治体におまかせするご希望がなければ、市政全般に活用いたします。

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form