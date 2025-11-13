“記憶”からブランド戦略を考える！定性×定量で探るリサーチ事例を公開【12/3(水)共催セミナー開催】-Freeasy

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、『【Freeasy×EVERRISE共催オンラインセミナー】ブランドを見た顧客は「何」を思い出しているのか？ブランドの持つ「意味」を可視化するリサーチ方法』を、2025年12月3日(水)14時から開催いたします。

セミナー概要

セミナー詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2025-11-09/w7jkf

本ウェビナーでは、「消費者の頭の中にあるブランド」をテーマに開催いたします。

事業会社での豊富な支援実績をもつ松本氏が、ブランドの記憶や意味に関する問いに定性・定量両面からアプローチし、記憶の可視化に焦点を当て、2つのファストフードブランドを題材に、両調査を組み合わせた具体的手法を解説します。

講師紹介

株式会社EVERRISE データ戦略アンバサダー 松本 健太郎 氏

龍谷大学法学部卒業後、エンジニア業務に従事。データサイエンスの重要性を痛感し、多摩大学大学院でリスキリング。その後、デジタルマーケティングや消費者インサイトの分析業務を中心に、幅広いデータ分析に携わる。現在は「日経COMEMO」メンバーとして、オピニオンリーダーの知見を社会に発信・共有する活動にも取り組んでいる。



政治、経済、文化など、さまざまなデータをデジタル化し分析することを得意とし、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌にも登場している。



主な著書に『人は悪魔に熱狂する 悪と欲望の行動経済学』『データサイエンス「超」入門 嘘をウソと見抜けなければ、データを扱うのは難しい』（以上、毎日新聞出版）、『なぜ「つい買ってしまう」のか？～「人を動かす隠れた心理」の見つけ方～』『誤解だらけの人工知能』（以上、光文社）、『データから真実を読み解くスキル』（日経BP）など。

開催概要

セミナー名：【Freeasy×EVERRISE共催オンラインセミナー】

ブランドを見た顧客は「何」を思い出しているのか？

ブランドの持つ「意味」を可視化するリサーチ方法

配信日時：2025年12月3日（水）14:00～15:00

配信方法：Zoom（オンラインセミナー）

参加費：無料

注意事項

・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。

・同業種・個人の方はお断りする場合がございます。

会社概要

株式会社EVERRISEについて

社名：株式会社EVERRISE（https://www.ever-rise.co.jp/company/）

所在地：【本社】〒106-0032 東京都港区六本木6-8-10 STEP六本木5F

代表者：代表取締役 倉田 宏昌

設立年月日：2006年7月3日

主要事業：プラットフォーム事業、コンサルティング事業、クラウドインテグレーション事業、DX人材事業

アイブリッジ株式会社について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール）

https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト）

https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト）

https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト）

https://www.otoshu.com/

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy-survey.com/contact/