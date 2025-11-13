ギフトパッド、元阪神タイガース監督・矢野燿大氏による社内特別研修を開催

株式会社ギフトパッド

企業や自治体のDXを支援する株式会社ギフトパッド（本社：大阪府大阪市、代表取締役：園田 幸央、以下ギフトパッド）は2025年10月31日、元プロ野球選手・元阪神タイガース監督であり、現在は講演活動や社会貢献活動を精力的に行う矢野燿大氏を講師に迎え、社内向けの特別研修を開催いたしました。

本研修は、社員一人ひとりのキャリア形成を支援するとともに、組織全体の成長を目的とした取り組みです。

矢野氏は「心 × 行動 ＝ 結果」という独自のマネジメント哲学を軸に、監督時代の経験を交えながら、成果を出すためのマインドセットやチームマネジメントの秘訣を語りました。特に「自分の可能性を信じ、相手の可能性を信じ切る」というメッセージは、参加者の心に深く響き、組織内の信頼関係構築や自立型人材の育成に向けたヒントとなりました。

研修では理念やパーパスの共有、コミュニケーションの重要性、そしてチームスローガンの作成など、実践的な内容も紹介され社員の意識改革と行動変容を促す貴重な機会となりました。

今後もギフトパッドでは、社員の成長を支援する取り組みを継続し、より強い組織づくりを目指してまいります。

【講師プロフィール】

矢野燿大（やの あきひろ）氏

阪神タイガース第34代監督。現役時代は捕手として活躍し、リーグ優勝に貢献。引退後は監督として4年連続Aクラス入りを達成。現在は講演活動や教育事業「オレたちの野球プロジェクト」、NPO法人THANKYOU FUND代表理事として社会貢献活動にも尽力。

【株式会社ギフトパッド 会社概要】

顧客とのリレーション構築やセールスプロモーション、地域活性化など様々な課題や用途に応じたソリューションサービスを数多くご用意しています。 お客様の本質的な課題に対して、最適なソリューションを提案するだけでなく、ソリューションサービス同士を組み合せることや、ソリューションサービス自体をお客様の課題に合わせて改良するなど、最適な仕組みをプロデュースします。

代表者：代表取締役 園田 幸央

所在地：大阪市西区南堀江3-9-13 堀江家具WESTビルディング4階

設立年月日：2011年12月

資本金： 125百万円（2025年5月末現在）

コーポレートサイト：https://giftpad.co.jp/