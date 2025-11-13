チームスピリット、国際規格である ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017）認証を取得

株式会社チームスピリット

株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：道下和良、以下チームスピリット）は、大規模企業向け統合型クラウドサービスである「TeamSpirit Enterprise」において、クラウドサービスに特化した情報セキュリティに関する国際規格であるISMSクラウドセキュリティ「ISO/IEC 27017：2015（※）（以下ISO/IEC 27017）」の認証を取得したことをお知らせします。

この度の認証取得により、「TeamSpirit Enterprise」のセキュリティ管理体制が、クラウド特有のリスクに対応した国際規格であるISO/IEC 27017に基づき、適切に構築・運用されていることが第三者機関によって認証され、その信頼性が確認されました。

※ 「ISO/IEC 27017認証」は、ISMS-AC発行の「JIP-ISMS517-1.0」を認証基準としています。

ISO/IEC 27017は、ISMS（ISO/IEC 27001）を基盤とし、クラウドサービスに特化した情報セキュリティ管理策を定めた国際規格です。

チームスピリットは、お客様により安全で信頼性の高いサービスを提供するため、ISO/IEC 27017の要求事項を満たすセキュリティ管理体制を構築・運用してまいりました。この度の認証取得は、その継続的な取り組みが国際規格に適合していることが認められた結果です。今後も情報セキュリティレベルの維持・向上に努め、お客様がより一層安心してチームスピリットのクラウドサービスをご利用いただけるよう、取り組んでまいります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

登録組織：株式会社チームスピリット

適用規格：JIP-ISMS517-1.0 (ISO/IEC 27017 : 2015)

認証登録番号：CLS022

適用範囲：

勤怠管理／エ数管理／経費管理／電子稟議機能を核とした大規模組織向けクラウドSaaS型バックオフィスサービス(TeamSpirit Enterprise) におけるクラウドサービスプロバイダとしてのISMSクラウドセキュリティ

Salesforceの利用におけるクラウドサービスカスタマとしてのISMSクラウドセキュリティ

初回登録日：2025年10月24日

認証機関：一般財団法人ベターリビング

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【「TeamSpirit」について】

TeamSpiritは、業務の改善・効率化を支援する勤怠管理、工数管理、経費精算など、社員が毎日使う社内業務を一元化したクラウドサービスです。さらに、チーム力を強化する採用、イネーブルメント、スキル・力量管理などのタレントマネジメント、出勤から退勤までの1日の活動情報であるワークログの取得と活用など、組織を強くし、チームの成功を実現するさまざまな新プロダクトが加わり、Team Success Platform「TeamSpirit」として提供価値を拡張しています。高いセキュリティと安定性を誇るSalesforceプラットフォーム上で稼働し、出社から退社までの働く人のあらゆる活動情報に、個人だけでなくチーム全体のパフォーマンスに関する情報を掛け合せ、生産性向上を支援する統合型クラウドサービスです。

サービスサイト：https://www.teamspirit.com/ja-jp/

【株式会社チームスピリットについて】

チームスピリットは、チーム力の最大化の観点から、人的資本の生産性向上を実現する統合型クラウドサービスTeam Success Platform「TeamSpirit」を提供するSaaS企業です。目指すべき経営戦略の実現に向けた最適な働き方や人材活用はもちろん、人とAIが協働し、チームの生産性向上や人的資本経営の実現に向けた支援に取り組んでいます。個の成長と組織全体の成果を両立し、企業の持続的な成長に貢献いたします。

「チームスピリット」および「TeamSpirit」は株式会社チームスピリットの登録商標です。

■会社名：株式会社チームスピリット

■所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

■代表者：道下和良

■証券コード：4397（東証グロース）

■コーポレートサイト：https://corp.teamspirit.com/