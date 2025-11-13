11月19日(水)は一日まるごと名古屋市北区特集！ 「FM AICHI “MEETS MY AICHI” ～北区～」

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz／豊橋FM81.3MHz）では、毎月1回、愛知県内の注目エリアを紹介する人気企画「MEETS MY AICHI」をお届けしております。

第50弾となる2025年11月19日（水）の放送では、自然と暮らしやすさが調和する名古屋の北の玄関口「名古屋市北区」にスポットを当てます！歴史、自然、グルメ、観光、文化など、多彩な魅力を現地レポートとともにお伝えいたします。

◆名古屋市北区ってどんなまち？

北区はJR・地下鉄・名鉄が乗り入れる交通の要衝で、名古屋の“北の玄関口”として発展してきた地域です。

面積は約17.5平方キロメートル、人口約16.1万人と、市内でも人口密度の高い活気にあふれる住宅エリアを形成。庄内川や矢田川の豊かな自然に囲まれ、名城公園などの緑地が暮らしに潤いを添えています。高齢者から子育て世代まで幅広い世代が暮らし、交通利便性と自然環境、地域コミュニティが調和したまちとして親しまれています。

名古屋を代表する”暮らしやすいまち”として、今後もさらなる発展が期待されます。

◆現地レポーターは名古屋出身のお笑い芸人、中山マサキが担当！

地元名古屋を拠点に活動するお笑い芸人、中山マサキが実際に名古屋市北区を訪問。親しみやすいキャラクターを活かして、DAYDREAM MAGIC／AFTERNOON COLORS／EVENING STREETの３番組で、リアルな北区の「今」をお届けします。

【主な取材先＆放送スケジュール】

・DAYDREAM MAGIC［11:30～14:30］

└ 高速道路の“裏側”に出会える体験スポット「ネックス・プラザ」

・AFTERNOON COLORS［14:30～17:00］

└ 老舗のフルーツサンド屋「朝日屋」

・EVENING STREET［17:00～19:30］

└ 国内最大級の次世代アリーナ「IGアリーナ」

◆リスナー参加型プレゼント企画も実施！

名古屋市北区の魅力を一緒に盛り上げるリスナー参加型プレゼントキャンペーンを実施いたします。

テーマ

「あなたが思う“北区といえばコレ！”」

応募方法

１. FM AICHI公式WEBメッセージフォーム（https://fma.co.jp/f/request/）

２. X（旧Twitter）で「#エフエムアイチ」を付けて投稿

プレゼント内容

応募いただいた方の中から抽選で3名様に、Amazonギフト券3,000円分をプレゼント！

【 FM AICHI “MEETS MY AICHI” ～北区～ 概要 】

放送日時：2025年11月19日（水）6:00～19:30

放送局：FM AICHI（名古屋 80.7MHz／豊橋 81.3MHz）

番組URL：https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20251119

■中山マサキ プロフィール

生年月日：1992年7月12日

出身地：愛知県名古屋市

血液型：A型

趣味：特撮、アクション映画、バスケットボール

SNS：@nmnm0712 ［X］

@masaki_nakayama_nagoya ［Instagram］

所属事務所：吉本興業（名古屋よしもと）