株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、家電・パソコン・通信分野におけるスマートフォン向けランディングページ（LP）の制作実績が49件となったことを発表いたします。スマートフォンでの情報収集・購買行動が主流となる中、同カテゴリのLPでは、限られた画面スペースで訴求力を最大化するデザインが求められています。Ryuki Designでは、ユーザーが直感的に商品特徴を理解できる構成設計と、視覚的なインパクトを両立したデザインを提供。成果を重視したスマホ向けLP制作を通じて、クライアント企業の販売促進に貢献しています。

家電・パソコン・通信のLP制作実績が増加した背景

家電・パソコン・通信分野では、スマートフォンの普及とともに、ユーザーの情報収集や購買行動の中心がモバイル環境へと大きく移行しています。特にスマホユーザーは、短時間で商品特徴や比較情報を把握したいという傾向が強く、視覚的にわかりやすい情報設計が求められています。このような状況の中で、各企業は自社製品の性能・機能・価格を効果的に伝えるため、スマホ向けランディングページ（LP）の重要性を再認識。従来のPC中心のウェブ訴求から、モバイル最適化を前提としたページ構成やデザインへとシフトが進んでいます。特に通信サービスや家電製品では、新商品のリリースサイクルが短く、スピーディーに情報を届ける体制も不可欠です。こうした業界特性に伴い、スマホ向けLP制作の需要が年々高まり、制作数の増加につながっています。

成果を高める家電・パソコン・通信LPのポイント

家電・パソコン・通信分野のLPでは、ユーザーが商品を比較・検討する段階で「スペック」「価格」「利便性」といった複数の情報を短時間で理解できる構成が求められます。そのため、最初に製品の特徴や魅力がひと目で伝わるビジュアル設計を行い、詳細情報はスクロールに合わせて自然に閲覧できる流れを意識することが重要です。また、スマホ特有の縦長レイアウトでは、長文説明よりも図解やアイコンを用いた情報整理が効果的です。タップ操作を前提にしたレイアウトや、通信速度を考慮した軽量データ構成も成果向上のポイントとなります。さらに、家電・通信商材は購入後の使用シーンをイメージしやすいデザインが訴求効果を高める傾向にあります。具体的な利用場面を写真やイラストで表現することで、ユーザーの共感を促し、購入意欲を高める設計が可能になります。こうした要素を的確に組み込むことで、スマホユーザーの行動に寄り添った高成果なLPを実現できます。

デザイン品質とスピードの両立を実現

家電・パソコン・通信分野では、新製品やサービスのリリースサイクルが短く、スピーディーなLP公開が求められる一方で、デザイン品質の高さも重視されています。ユーザーが視覚的に理解しやすく、信頼感を持てるデザインでなければ、商品やブランドの魅力を十分に伝えることはできません。Ryuki Designでは、すべてのLP制作を社内で完結させる「完全内製体制」を採用しています。案件ごとにディレクター、デザイナー、コーダーがチームを組み、ヒアリングから構成作成、デザイン、実装までを一貫して担当。各工程で密に連携を取りながら進行することで、修正対応のスピードと完成度の両立を実現しています。ディレクターはクライアントの要望を的確に把握し、訴求ポイントや構成の方向性を明確化。デザイナーはそれをもとに、ユーザーの視線導線や操作性を考慮したビジュアルを設計します。コーダーは表示速度やスマートフォンでの閲覧最適化を徹底。社内の専門スタッフがそれぞれの役割を担うことで、短納期でも品質を落とさない制作体制を確立しています。また、これまでに累計5,000本を超えるLPを手掛けてきた豊富な実績があり、家電・パソコン・通信分野だけでも多様な商材やブランドの制作経験を蓄積。この経験値の蓄積こそが、Ryuki Designの強みであり、高品質とスピードを両立する原動力となっています。

LP制作のご相談はRyuki Designへ

Ryuki Designは、業界や商材の特性に応じて柔軟に対応できるLP制作体制を整えています。家電・パソコン・通信分野だけでなく、教育、SaaS、サービス業など幅広い領域で実績を重ねており、目的やターゲットに合わせた最適なランディングページを提案しています。クライアントとのヒアリングを重視し、課題や要望を正確に把握したうえで、訴求構成やデザインの方向性を丁寧に設計。成果を最大化するために、ユーザー目線での導線設計や視覚的な印象づくりを一つひとつの制作に反映しています。また、初めてLP制作を依頼する企業でも安心してご相談いただけるよう、ディレクターが伴走しながら提案を行うため、デザイン制作に不慣れな企業様でもスムーズに制作を進めることが可能です。Ryuki Designは、企業の「伝えたい想い」をデザインの力でかたちにし、成果へとつなげるLP制作を提供しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数3,300社以上 ※2025年11月現在の実績となりますURL：https://ryuki-design.jp/

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/