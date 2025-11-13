ボンジュールイシイ 2025年ラストを飾る個展 「BONJOUR ICII SOLO SHOW」2025年12月11日(木)～12月25日(木) 南青山YoruAozoraにて開催
イラストレーター、絵本作家 ボンジュールイシイ による2025年のラストを飾る個展が 東京・南青山
Yoru Aozoraにて開催されます。独特な⾊彩でポップでカワイイ作風で知られるボンジュールイシイが新作を中心に多彩な作品群を展示。本展覧会では、新作絵本も原画と一緒に発表致します。
＊12月13日(土)16時～レセプションパーティを開催予定です
開催概要
・展覧会名：[BONJOUR ICII SOLO SHOW]
・会期：2025年12月11日(木)～12月25日(木) *月曜・火曜休廊日
・時間：12:00～19:00
・会場：Yoru Aozora（東京都港区南青山３-16-14 1F）
・お問い合わせ： Yoru Aozora e-mail : yoruaozora.info@gmail.com
ボンジュー ルイシイは「2025年ラストを飾る個展ということで、ファンの皆様に新作を見ていただけるよう、日々制作に励んでいます。12月11日の開幕でたくさんの方にお会いできるのを楽しみにしています。」とコメントしています。
詳細情報は随時配信していきます
公式SNS #ボンジュールイシイ
https://www.instagram.com/bonjouricii/(https://www.instagram.com/bonjouricii/)
Yoru Aozora公式ウェブサイト
Website : https://sites.google.com/view/yoruaozora/
Instagram : https://www.instagram.com/yoru_aozora/
(C)bonjouricii
ボンジュールイシイ（Bonjour icii）は、日本のイラストレーター、絵本作家。 1968年北海道出身。
1991年に大阪芸術大学を卒業後、イラストレーターとしてのキャリアをスタート。
独特の世界感とキャラクター性の強い作風で 知られ、NHK「みんなのうた」では、自身作詞の “フシギナチカラ”が採用、アニメーション制作/キャラクター・ストーリーも制作。
子供から大人まで幅広い層に支持されています。特に⾊彩豊かで遊び心のあるハッピーなアートは、
彼の個展や絵本作品等でZ世代を中心に注目を集めています。
2025年6月5日から6月10日に渋谷ヒカリエ8Fで開催された個展は、
2年ぶりの大規模な展示となり、新作や過去の代表作、彼の進化したクリエイティブを体感できた展覧会として、会期中およそ1,000名を超える来場者で大盛況を納めました。
さらに、渋谷ヒカリエ８Fにある、渋谷〇〇書店内において、『ボンジュール書店』を2024年6月から出店し、毎月ヒカリエ8Fにてボンジュール書店のPOP UP SHOP を開店営業しており、ボンジュールイシイ本人が店番として接客し、彼の絵本について⾊々と説明してもらうことができます。
また、スパイスカレー制作を中心にしたパフォーマンス集団「東京カリー番
長」では「お祭り主任」としてイベント活動を25年以上続けています。
さらに「湘南スパイス族」では初代総長として湘南エリアでイベントやスパイスワークショップなどの活動するなど、精力的な活動を展開しております。
