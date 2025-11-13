オーティーシー、新時代の企業向け英語研修プログラム「シナジートーク」をリリース

ソシオークホールディングス株式会社

ソシオークグループ（本社：東京都港区、代表取締役：大隈太嘉志）の一員である株式会社オーティーシー（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：渋谷敏行、以下「OTC」）は、2025年11月1日より、学習アプリ・オンライン英会話・リアルレッスン・英語力測定を融合した法人向け英語研修プログラム「シナジートーク」の提供を開始いたしました。４つの英語学習プログラムを融合させたこの研修プランは、国内でも先進的な取り組みです。

本プログラムは、アプリによる自己学習に加え、OTCが長年培ってきた語学研修のノウハウを活用。さらに、同じソシオークグループの株式会社アンフープ（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：渋谷敏行、以下「アンフープ」）が展開するオンライン英会話事業と連携し、実践的で生身の英会話の機会を増やすことで、英語力を効率的に身に着けられる点が特長です。

■ シナジートークについて

「シナジートーク」は、AIと人の力を組み合わせたハイブリッド指導による実践的なビジネス英語研修プログラムです。学習アプリ、オンライン英会話、リアルレッスンのすべてのプログラムで、約200カ国で展開する世界的教育サービス企業であるピアソン社の英語教材を採用し、ビジネスシーンに特化した実践的な学びを提供します。

アプリとオンラインの学習に加えて、対面で行うリアルレッスンで“通じた”という成功体験を得ることで、学習者のモチベーションを高め、学びを継続する仕組みをサポート。また、英語力測定テストでは、実際のコミュニケーションシーンに即した発話力を測定し、学習成果を可視化。これにより、学習者にとって最適な学びを提供し、効率的かつ実践的な英語力の向上を目指します。

「シナジートーク」公式サイトは以下をご覧ください。

https://project-otc.page/synergy-talk

１.アプリ学習：ピアソン社の学習アプリを活用

「シナジートーク」では、世界有数の教育サービス会社であるピアソン社のAIを活用した多言語学習アプリ「Mondly by Pearson」を採用。AIチューターとビジネス英会話の演習ができる新機能でスピーキングの自信とビジネススキルを効率的に強化できます。

２.オンライン英会話：グループ内連携の強みを活かした高品質なレッスン

アンフープと連携し、ビジネス版オンライン英会話サービス「HanasoBiz」で英会話力に不可欠な「会話時間」を確保。テキストは、ピアソン社の『Business Partner』を使用し、実践的なテーマで段階的に語彙・文法・表現力を伸ばし、着実にスキルを積み上げます。

３.リアルレッスン：OTCの実績ある対面型語学研修事業

OTCの累計12,000社以上の企業・学校・官公庁に対面型語学研修を提供してきた実績を活かし、学習継続のモチベーションにもつながる対面研修を実施。よりリアルで実践的な学びを体験します。

４.英語力測定テスト：ビジネスシーンを題材にした出題内容で英語4技能測定

研修の成果はピアソン社の「Versant by Pearson」テストでリスニング、リーディング、スピーキング、ライティングの4技能を数値化。研修投資の成果を明確に把握することができます。

■プログラムの流れ

１.アプリ学習と２.オンライン英会話を6か月間継続し、中間時に３.リアルレッスン（1日集中）を受講していただきます。開始前および終了時には、４.英語力テストを通じて効果を測定し、日常的なビジネス英語に対応できるスキル習得を目指します。

■ 開発の背景

グローバル化の進展に伴い、企業における実践的な英語コミュニケーション力の重要性が高まっています。一方で、英語研修においては「テストの点数は上がっても会話力が伸びにくい」「研修後に効果を維持しにくい」といった声も多く寄せられており、近年はより実務に直結した学習・定着の仕組みが求められるようになっています。

OTCは1973年の設立以来、法人向け語学研修を中心に年間300社以上の研修運営を行ってまいりました。その豊富な指導実績をもとに、アプリ学習とオンライン・対面レッスンを効果的に組み合わせ、「学習～実践～定着」を一体化した新しい形の英会話トレーニングプログラムとして本サービスを開発しました。

■ 今後の展開

今後は、ビジネス英語研修にとどまらず、日本語学習者向けや、英語教員の指導力向上を目的としたプログラム、保育園児・幼稚園児向けなど、ニーズに応じたカスタマイズ型「シナジートーク」の提供も予定しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社オーティーシー 東京本社

TEL：050-5530-6947（平日9:10～17:40）

E-mail：info@otc-otc.co.jp

「シナジートーク」公式サイト：https://project-otc.page/synergy-talk

■ 会社概要

株式会社オーティーシー（OTC）は、1973年に設立された語学教育専門企業です。

本社を東京都港区に置き、全国で年間300社以上の企業研修を運営しています。

語学研修の企画・運営、講師派遣、教材販売のほか、AIを活用した多言語学習アプリ「Mondly by Pearson」の正規販売代理店として、企業の語学力向上とグローバル人材育成を総合的にサポートしています。

【株式会社オーティーシー】

取締役社長執行役員：渋谷敏行

所在地：〒108-0073東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー3階

事業内容：法人（企業・学校）向け語学研修事業

ホームページ：https://www.otc-otc.co.jp

【ソシオークグループ】

社名：ソシオークホールディングス株式会社

～社会と共生する樹でありたい～

代表者：大隈 太嘉志

所在地：〒108-0073東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 3階

設立：2013年10月

事業内容：子育て支援、学校・保育園給食、国際理解、障がい福祉、モビリティ、自治体・企業向けBPOプラットフォーム事業等を展開する持株会社

グループ会社 ：葉隠勇進株式会社／株式会社明日葉／株式会社あしたばマインド／株式会社みつばモビリティ／株式会社ハートコーポレイション／株式会社ハートコーポレイション首都圏／株式会社アンフープ／UNHOOP PHILIPPINES, INC／株式会社オーティーシー／株式会社リーフサポート／株式会社てしお夢ふぁーむ／ユアーズエバー株式会社／株式会社ニューステップ／株式会社マシュマロの樹／株式会社健栄／ソシオークヒューテック株式会社