おかげさまで40年　社員旅行まるっと応援キャンペーン

エヌエヌ生命保険株式会社

生命保険を通じて日本の中小企業を応援するエヌエヌ生命保険株式会社（代表取締役社長：マリウス・ポペスク、本社：東京都渋谷区、以下「エヌエヌ生命」）は、日本で初めてのヨーロッパの生命保険会社として1986年に営業を開始いたしました。2026年4月に創業40年を迎えることを記念し、「おかげさまで40年」これまでのご愛顧に感謝の気持ちを申し上げるとともに、これからも多くのお客さまとご一緒したいという想いから一社全員で行ける「社員旅行まるっと応援キャンペーン」を実施いたします。

中小企業の経営者や後継者の皆さまには、「自分を育ててくれた会社を守りたい」「会社を残したい」「父や母の大切な会社をつなぎたい」といった、特別な想いがあります。しかし、特に事業承継の場面では、方針変更や役割再定義に伴う認識のずれ、情報共有や従業員の不安感など、コミュニケーションに起因する問題が発露することが少なくありません。そこでエヌエヌ生命は、社内コミュニケーションの重要性を改めて見つめ直し、社員との関係性を深め、円滑な事業運営にお役立ていただきたく、社員旅行を抽選で5社（計最大100名）にプレゼントいたします。

本キャンペーンが、皆さまにとって、より良い関係づくりのきっかけとなることを心より願っております。

【キャンペーン概要】社員旅行まるっと応援キャンペーン

応募期間：2025年11月13日（木）11:00～2026年1月25日（日）23:59

応募方法：キャンペーンサイトの応募フォームに、必要事項を入力のうえ、ご応募ください。

当選発表：厳正なる抽選のうえ、当選社にはメールにてご連絡を差し上げます。

※必ずキャンペーンサイトに記載の応募規約、旅行に関する留意事項をお読みいただき、同意のうえ、ご応募ください。

【キャンペーンサイト】https://www.nnlife.co.jp/40th-anniversary/campaign(https://www.nnlife.co.jp/40th-anniversary/campaign)

【対象】社内コミュニケーションを活性化したい中小企業

※社員旅行後、旅行中のお写真をご提供いただける中小企業、および経営者さままたは後継者さまがエヌエヌ生命の実施するインタビューに協力可能な中小企業

【賞品】

エヌエヌ生命賞（5社）：オーダーメイド社員旅行 （1名あたり10万円相当、上限20名）

【対象期間】2026年5月11日（月）～7月31日（金）出発までの期間

【対象地域】全国 【旅程】国内旅行（1泊2日もしくは日帰り）

※当選社の希望する旅行イメージを伺い、オリジナルの社員旅行を企画

特別賞（300社）：40周年記念紅茶セット（ご応募時に入力された人数分）

【エヌエヌ生命賞に関して】

・本キャンペーンには、エヌエヌ生命の商品やサービス等の購入、ご契約の有無などの条件はなく、社内コミュニケーションを活性化させたい中小企業であれば、どなたでも応募いただくことができますが、キャンペーンにおけるプレゼント対象人数は、1社20名（経営陣と社員さまのみ、1名あたり10万円相当までの旅費）までとなります。

・社員旅行（最大20名）には、必ず経営者（経営陣）さまと社員さまでご参加ください。

・原則社員全員参加で、全員でコミュニケーションが図れる体験等を含めてください。

・20名を超える場合や、対象者さま以外（ご家族さまなど）のご参加をご希望される場合は、当選社さまが追加の代金を支払うことでご参加いただけます。

・本キャンペーンの旅行手配は株式会社JTB（観光庁長官登録旅行業第64号、以下「JTB」)が行います。ご当選後はJTBと、旅行に関する相談を行なっていただきます。

・旅行実施期間は2026年5月11日（月）～2026年7月31日（金）となります。

・上記期間中から、当選社のご希望をお伺いのうえ、旅行内容および出発日を決定します。

・期間内におきましても、連休期間など、満席などの事由により、ご希望の日程をご案内できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・ご当選の権利は当選社のみ有効となり、第三者への譲渡、および現金、そのほか旅行券などとの交換はできません。

・当選社のご都合により本旅行をキャンセルされた場合、当選権利は無効となります。

・ご旅行中に発生した事故、盗難等につきましては、エヌエヌ生命ならびにJTBは一切責任を負いません。

・天変地異、戦乱、暴動、その他やむを得ない事情によりご招待を延期または中止させていただく場合がございます。

・また実施の際も、天災、交通機関の遅延などにより、目的地の滞在時間の短縮や内容の変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・賞品の詳細情報、旅行条件の詳細は、当選社のみにご連絡いたします。

【旅行（エヌエヌ生命賞）の対象となるもの】

・1社最大20名分（1名あたり10万円相当まで）の旅費

・上限予算内で、旅程に組み込まれた交通費、食事代や施設入場料（JTBが手配可能なものに限る）

【旅行（エヌエヌ生命賞）の対象とならないもの】

・任意の旅行保険料

・集合場所まで、解散場所からの交通費

・その他、現地でのお土産代、個人的なご飲食費

・当キャンペーンの対象者さま以外（ご家族さまなど）の費用

・JTBが事前に手配しなかったプラン

【ご応募、当選に関して】

・ご応募は、1社1回限りとさせていただきます。

・ご応募をもって、本規約に同意したこととみなします。

・応募情報に誤りや入力漏れ、虚偽などがある場合は、当選の権利は無効となります。

・厳選なる抽選のうえ、社員旅行は当選社へのご連絡、特別賞は賞品の発送をもって、当選発表にかえさせていただきます。

・当選通知から7日以内に返答いただけない場合は、当選を無効とさせていただきます。

・抽選、当落についてのご質問には、一切お答えできません。

・本キャンペーンのご応募に関連して、応募社が何らかの損害を被った場合、キャンペーン事務局に故意、または重過失がある場合を除き、事務局は一切その責任を負いません。

・エヌエヌ生命の委託代理店、登録募集人、または特定関係法人の方の場合、ご応募いただくことはできません。

【個人情報の取り扱いについて】

・応募時にご提供いただく個人情報は、当キャンペーンの応募受付、当選などに関するご連絡、賞品発送に利用するほか、エヌエヌ生命からの情報提供、JTBが行う旅行手配に利用いたします。