【明星大学】初の、部活・サークルに特化したオープンキャンパスを12月6日に開催―授業や研究を離れた″もう一つの学び″に触れる「体験型 大学部活・サークルOPEN CAMPUS」

【明星大学】初の、部活・サークルに特化したオープンキャンパスを12月6日に開催―授業や研究を離れた″もう一つの学び″に触れる「体験型 大学部活・サークルOPEN CAMPUS」