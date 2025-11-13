こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【明星大学】初の、部活・サークルに特化したオープンキャンパスを12月6日に開催―授業や研究を離れた″もう一つの学び″に触れる「体験型 大学部活・サークルOPEN CAMPUS」
明星(めいせい)大学（東京都日野市、学長：冨樫 伸）は、2025年12月6日（土）に本学初となる部活・サークルに特化したオープンキャンパス、「体験型 大学部活・サークルOPEN CAMPUS」を開催します。体育会・文化会・愛好会から50を超える団体が参加し、活動紹介やイベントを通じて、授業や研究を離れた“もう一つの学び”に触れられる機会です。
■イベント趣旨
明星大学には、約100の学友会団体が存在しています。硬式野球部、男子籠球部（バスケットボール）、男子送球部（ハンドボール）など、プロ選手を輩出する強化指定クラブをはじめ、初心者から始められるスポーツ系・文化系サークル、さらに地域連携や教育支援など社会貢献活動を行う団体まで、多彩な活動が展開されています。９学部12学科１学環がひとつのキャンパスに集まる明星大学では、異なる学問分野の学生たちが日常的に交流し、その出会いが多彩な部活動やサークル活動を生み出しています。
今回の「体験型 部活・サークルOPEN CAMPUS」は、普段なかなか見ることのできない"学び以外の大学生活"を体験しながら、入学前に先輩学生や同じ志を持つ仲間とつながり、春からの新しい大学生活をより具体的に思い描ける一日となります。
■イベント概要
様々な体験や大学生活に関する相談をしていただくことができるほか、最新鋭機材を備えたフィットネスルームの見学会も予定しています。
日時：2025年12月6日（土）
場所：明星大学日野キャンパス
対象：対象者：高校１・２年生、３年生(受験生及び合格者)、既卒生
・受付：9:30～13:00
・オープニング：10:00～10:20
・大学説明会：10:45～11:25
・体験・交流会：11:30～13:40
・キャンパスツアー：13:00～13:40
・体力測定体験（フィットネスルーム見学会）：14:00～15:00
■参加予定団体
〈体育会〉
柔道部／蹴球部(サッカー)／女子ラクロス部／バドミントン部／空手道部／アメリカンフットボール部／軟式野球サークルGailyWashlets／剣道部／陸上競技部／水泳部／男子ラクロス部／男子籠球部(男子バスケットボール)／硬式庭球部(硬式テニス)／女子籠球部(女子バスケットボール)／アイススケート部／ゴルフ部／自動車部／男子送球部(男子ハンドボール)／器械体操部／弓道部和弓班／バドミントンサークルMAJESTIC／卓球部／軟式庭球部(軟式テニス)／自転車競技部／硬式野球部
〈文化会〉
フォークソング部／茶道部／演劇部／音楽ボランティアサークルfreedom music／天文同好会「すばる」／漫画研究部／アカペラ同好会カラフル／ギター・マンドリン部／写真部／映画研究部／防犯ボランティア隊MCAT／文学研究会／軽音楽部／明星フィルハーモニー管弦楽団／和太鼓同好会「鼓蝶」／天文部／テーブルゲーム研究会／電気部／文化研究部／教育研究部／鉄道研究部／へき地教育研究部
〈愛好会〉
建築サークルTips／フィットネスサークル／メイセイシティポケモンジム～MPG～／音楽サークルFretless／明星かるた会／eスポーツサークル
〈委員会〉
文化会本部／星友祭実行委員会／吹奏楽団
※参加団体は変更になる場合があります
■申し込み方法
以下のページ（明星大学公式ウェブサイト）の「関連リンク」より
https://www.meisei-u.ac.jp/2025/20251024a1.html
■問い合わせ先
学生サポートセンター 学友会担当
電話番号：042-591-5039 ※平日9：00～17：00（12：00～14：00を除く）
e-mail：gad-club@ml.meisei-u.ac.jp
※報道機関の皆様へ：取材・撮影をご希望の場合は、広報チームまでお願いします
▼本件に関する問い合わせ先
明星学苑 経営企画ユニット 広報チーム
手塚龍之
住所：東京都日野市程久保2-1-1
TEL：0425915670
メール：koho@meisei-u.ac.jp
