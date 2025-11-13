こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【甲南大学】第3回甲南映画祭′25 ― 災いに向き合う ― 開催のお知らせ
甲南大学では12月1日（月）から10日（水）にかけて、甲南映画祭'25を開催いたします。3回目の開催となる今年は、阪神淡路大震災から30年目の節目を迎えることから、《災いに向き合う》というテーマのもとに、さまざまな災害とそれに向き合う人々の姿を描いた映画の上映とトークイベントを行います。
上映作品は、東日本大震災以後の若き禅僧の生、苦悩、祈りを描く富田克也監督の『典座－TENZO』（2019年）、震災から15年後の神戸を舞台にした井上剛監督の『その街のこども』（2011年）、神戸の震災経験者による生の声を伝える濱嶋仁美監督『わたしの居場所』（2024年）、多くの災禍に見舞われた町京都を大島渚監督が母親の記憶とともに撮った『KYOTO, MY MOTHER'S PLACE』（1991年）、ナチス・ドイツによるホロコーストを扱ったジョナサン・グレイザー監督『関心領域』（2023年）、谷崎潤一郎作品を原作とし戦前の阪神大水害の描写を盛り込んだ島耕二監督『細雪』（1959年）、震災直後の神戸で被災者の心のケアに向き合った精神科医の同名著作を元にした安達もじり監督『心の傷を癒すということ』（2021年）の7作品です。
これらの作品の上映とともに井上監督、濱嶋監督、出演者の河口智賢氏、倉島隆行氏、映画評論家の西田博至氏、本学名誉教授の森茂起氏を招いてのトークセッションや、本学教員による解説も行い、映画の背景や伝えるメッセージを会場の皆で読み解いていきます。
また12月8日（月）～10日（水）には、本映画祭が継続して取り組んでいる「万博映画ミニ特集」として、勅使河原宏監督『1日240時間』（1970年）、本学教員制作の短編ドキュメンタリー『大阪万博2023』（2024年）、本学学生たちが出演する寺嶋真里監督のドキュメンタリー『EXPO'70前衛の記憶～アコを探して』（2024年）の新編集版等を上映します。
詳しいスケジュールは下記公式ウェブサイト等をご覧ください。
●甲南映画祭'25公式ウェブサイト： https://www.konan-u.ac.jp/konan-film-festival/
▼本件に関する問い合わせ先
甲南学園広報部
住所：兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1
TEL：078-435-2314
メール：kouhou@adm.konan-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/