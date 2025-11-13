【大阪市/大阪府下/大阪市中心6区】賃料動向LIFULL HOME′Sマーケットレポート (2025年10月)

LIFULL HOME'Sマーケットレポートとは

【大阪市/大阪府/大阪市中心6区】賃料動向TOPICS

ファミリー向き

・大阪市は初めて14万円を超え、最高掲載賃料を更新！大阪府全体のファミリー物件で上昇。

・大阪市中心6区は20.7万円と最高掲載賃料を更新も、問合せ賃料は横ばい状態。

シングル向き

・大阪市、大阪府ともに最高掲載賃料を更新

・大阪市中心6区では8万円台が定着、9万円台が目前に迫る

【ファミリー向き】

2025年10月の大阪府のファミリー向き賃貸物件の平均掲載賃料は、大阪市で141,372円（前年同月比114.7%）と過去最高賃料を更新し、初めて14万円超えとなりました。大阪市を除く大阪府（以下、「大阪府」）は80,116円（前年同月比106.9%）と過去最高賃料を更新し、大阪府・大阪市全体のファミリー向き物件の掲載賃料が上昇しています。また、大阪府の掲載賃料の上昇に伴い、反響賃料の乖離率は-3.0％と最も小さくなっています。

また、大阪市中心6区（中央区、北区、西区、福島区、天王寺区、浪速区）は207,172円（前年同月比103.1%）と過去最高賃料を更新しました。一方、反響賃料は151,763円（前年同月比109.7%）と3ヶ月連続横ばい状態で推移しています。

LIFULL HOME'Sマーケットレポート2025年10月ファミリー向き賃貸物件（大阪市・大阪府）LIFULL HOME'Sマーケットレポート2025年10月ファミリー向き賃貸物件（大阪市中心6区）

【シングル向き】

2025年10月の大阪府のシングル向き賃貸物件の平均掲載賃料は、大阪市で75,681円（前年同月比112.4%）、大阪市を除く大阪府（以下、「大阪府」）で57,104円（前年同月比105.8%）となり、過去最高賃料を更新しました。大阪府では掲載賃料の上昇に伴い、掲載賃料が反響賃料を引き続き上回っており、乖離率は3.4％と広がっています。

大阪市中心6区（中央区、北区、西区、福島区、天王寺区、浪速区）は89,173円（前年同月比110.7%）も過去最高賃料を更新しました。反響賃料は76,237円（前年同月比105.9%）と上昇基調にあります。

LIFULL HOME'Sマーケットレポート2025年10月シングル向き賃貸物件（大阪市・大阪府）LIFULL HOME'Sマーケットレポート2025年10月シングル向き賃貸物件（大阪市中心6区）

集計対象データ

・2025年10月にLIFULL HOME'Sで登録・公開された居住用賃貸マンション・アパート

・シングル向き：ワンルーム、1K、1DK、1LDK、2K

・ファミリー向き：2DK、2LDK、3K、3DK、3LDK～

