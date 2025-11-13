こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
11月28日(金) 同志社女子大学 両キャンパスでクリスマスツリー点灯式を開催
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）では、この度両キャンパスでクリスマスツリー点灯式を開催します。聖書朗読や讃美、祈りとともにクリスマスツリーを両キャンパス同時に点灯。アドヴェント※を祝い、クリスマスシーズンの始まりを告げます。京田辺キャンパスでは、本学徽章のイルミネーションの点灯も実施します。
【日 時】11月28日(金) 16:45～17:15
【場 所】京田辺キャンパス ウィンクルムの庭
今出川キャンパス 栄光館前
【内 容】聖書朗読、祈祷、聖歌隊による讃美等
【対 象】在学生、教職員、卒業生、一般（申込不要）
【問合先】宗教部事務室 E-mail:shyukyo-t@dwc.doshisha.ac.jp
【クリスマスツリーについて】
京田辺キャンパス：高さ約12メートルのドイツトウヒ。5,489個のLED電球で装飾。
今出川キャンパス：高さ約15メートルのドイツトウヒ。5,520個のLED電球で装飾。
【※アドヴェント（待降節）とは】
11月30日前後の最も近い日曜日からクリスマスまでの約4週間をアドヴェントと呼ぶ。アドヴェントは、希望と喜びをもってイエス・キリストの降誕を待ち望む季節であり、クリスマスの心構えをする準備期間ともいえる。キリスト教では、イエス・キリストが暗い闇の世に差し込む「光」としてこの世に来られたことを、暗闇にキャンドルを灯してお祝いする伝統がある。
【2024年度開催の様子】
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/current/chapel_news/news/2024-5
メディア関連の⽅へ
取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
