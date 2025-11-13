TikTokで1,100万回再生を突破！SNSで大バズリ中のリズムネタが遂に音源化!!スカチャン・ヤジマリー。待望のリリース！「ワンチュッ！～Let‘s Wanchu！～」楽曲配信開始のご案内

吉本興業株式会社

吉本興業所属で、スプレー缶を使用した独特の演出ネタや、人気の男性アイドルのものまねなどで知られるお笑い芸人 スカチャン・ヤジマリー。が放つ大人気リズムネタ『ワンチュッ！～Let‘s Wanchu！～』が、11月13日（木）より配信開始となりました。

彼が生み出した「エンターテイメントッ」というリズミカルな掛け声からスタートし、「ワンチュッna!!ウェンチュッna!!ウォンチュッチュッ♪」と耳に残りやすく中毒性のあるPOPなリズムネタから始まった楽曲が遂に完成しました。

誰もがマネしやすいシンプルなダンスで、TikTokでも若い世代を中心に大注目され、現在もこのムーブメントが拡散しています。その魅力的な中毒性により、様々な人気芸人やアーティストとのコラボレーションが実現しています。お笑い芸人のコロコロチキチキペッパーズ・ナダルとのTikTokコラボ動画は、約1,100万回再生を記録し、大きな話題となりました。

この社会現象化しつつある話題のリズムネタに、ぜひご注目ください。

■本人コメント

ワンチュッ！～Let's Wanchu！～がリリースしました!!SNSなどでヤジマリー。のワンチュッダンスや、スプレーシューシューなど多くの人が真似してやってくれたのをみました。ワンチュッ！とは魔法の言葉どんな意味にもなるし何にでもなれる無限の可能性を秘めた言葉です！日本だけにとどまらず世界に向けてワンチュッ！を届けたい意味を込めてワンチュッ！～Let's Wanchu！～と英語表記にしました！全世界の皆様！ﾜﾝﾁｭｯダンス一緒に踊ろう！Let's Wanchu！

■アーティストプロフィール

ヤジマリー。(スカチャン) 1984年7月18日生まれ、NSC東京13期生

男性アイドルへの憧れを幼少期から持ち、男性アイドルものまね、歌ネタ、ダンスネタを得意としている。スプレー缶を使ったネタでは、視覚的、聴覚的に派手に楽しめる演出を行う。

ローラーブレードや一輪車など特技を活かした身体芸も持つ。

■作品概要

アーティスト名：ヤジマリー。

タイトル：「ワンチュッ！～Let‘s Wanchu！～」（作詞：ヤジマリー。 作曲：鈴木秋則）

配信日：2025年11月13日(木) ※各ダウンロード配信サービスにて好評配信中

https://lnk.to/yajimary_wanchu(https://lnk.to/yajimary_wanchu)