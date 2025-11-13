公益財団法人日本対がん協会

公益財団法人日本対がん協会（東京都中央区築地、会長・垣添忠生）は、オンライン終活セミナー「今から始めよう！デジタル終活のススメ～暮らしや資産の終活と遺贈寄付」を2025年12月12日（金）に開催します。

開催の背景

「故人のスマホのパスワードが分からず、開けない」

「故人が契約していたサブスクが分からず、どうやって請求を止めたら？」

万が一の際、遺族を困らせないためには、どうしたらよいのでしょうか。「デジタル終活」に詳しい、日本デジタル終活協会の伊勢田篤史代表理事にお話いただきます。また、『おひとりさまのためのエンディングノート』を上梓された遺贈寄附推進機構の齋藤弘道代表に、デジタル資産の管理や、遺産活用の一つとしての「遺贈寄付」についてお話いただきます。

イベントの詳細

プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26075/table/105_1_c56956598eca86d31188ffe7f34b5840.jpg?v=202511140556 ]

14時00分 開会

伊勢田篤史氏（日本デジタル終活協会代表理事）

講演「今から始めよう！『デジタル終活』のススメ」

14時50分 休憩

14時55分 齋藤弘道氏（遺贈寄附推進機構株式会社代表）

講演「エンディングノートと遺贈寄付」

15時40分 日本対がん協会 活動のご紹介 ほか

16時00分 閉会

※ プログラム内容は予告なく変更となる可能性がございます。

講師

伊勢田篤史氏伊勢田篤史氏

日本デジタル終活協会 代表理事

一般社団法人緊急事業承継監査協会 代表理事

となりの法律事務所パートナー

「相続で苦しめられる人を０に」という理念を掲げ、終活弁護士として、相続問題の紛争予防対策に力を入れている。主な著書に、『（第２版）デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた＋隠しかた』（共著 日本加除出版）、『緊急事業承継ガイドブック 社長が突然死んだら』（税務経理協会）等がある。

齋藤弘道氏齋藤弘道氏

遺贈寄附推進機構株式会社 代表取締役

全国レガシーギフト協会理事

みずほ信託銀行の本部にて遺言信託業務に従事し、営業部店からの特殊案件やトラブルに対応。遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げ（後の全国レガシーギフト協会）。2014年に野村信託銀行にて遺言信託業務を立ち上げた後、2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。日本初の「遺言代用信託による寄付」「非営利団体向け不動産査定取次サービス」等を次々と実現。

参加方法

- 参加申込方法：インターネットまたはメールでお申し込みください。・インターネット https://ws.formzu.net/dist/S41822905/・メール kifu＠jcancer.jp ご住所・お名前・年齢・電話番号を明記してご応募ください。- 参加定員：先着200名- 申し込み締切日：2025年12月10日（水）正午※開催前日12月11日(木)に配信URLをメールでお知らせいたします。メールが届かない場合は事務局（kifu@jcancer.jp）までご連絡ください。お申し込み2次元コード

主催

公益財団法人 日本対がん協会

公益財団法人日本対がん協会

1958年設立。民間の立場で「がん予防・検診の推進」「がん患者・家族の支援」「正しい知識の啓発普及」 を柱とした活動を行っており、がんで苦しむ人や悲しむ人をなくすことを目指しています。

日本対がん協会HP ： https://www.jcancer.jp

がんサバイバー・クラブ ： https://www.gsclub.jp/

リレー・フォー・ライフ ： https://relayforlife.jp/

ピンクリボンフェスティバル ： https://www.pinkribbonfestival.jp/

お問い合わせ

公益財団法人 日本対がん協会内 セミナー事務局

TEL：03-3541-4771 / FAX：03-3541-4783

Email：kifu@jcancer.jp

公益財団法人日本対がん協会

1958年設立。民間の立場で「がん予防・検診の推進」「がん患者・家族の支援」「正しい知識の啓発普及」 を柱とした活動を行っており、がんで苦しむ人や悲しむ人をなくすことを目指しています。