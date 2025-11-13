国内キッザニア初！東横インが東京、甲子園、福岡の3施設にパビリオンを連続オープン

株式会社東横インパビリオン（イメージ）

株式会社東横イン（本社：東京都大田区）は、KCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、以下 KCJ GROUP）が運営するこどもの職業・社会体験施設「キッザニア東京」（東京都江東区）、「キッザニア甲子園」（兵庫県西宮市）、「キッザニア福岡」（福岡県福岡市）の3施設に、2025年12月15日（月）から3日連続で「ホテル」パビリオンをオープンします。

同一のスポンサー企業が、国内のキッザニア3施設に3日連続でパビリオンをオープンするのは、2006年のキッザニア日本上陸以来、初めてとなります。

■「ホテル」パビリオン出展に寄せる思い（代表執行役社長 黒田麻衣子）

私たち 東横イングループのコーポレートパーパス(https://www.toyoko-inn.co.jp/company/#purpose) は、「あらゆる人の移動を応援する基地となる」です。人々が動き活発に交流することで、互いの理解が深まり世界の平和に繋がっていく――東横INNは人々の移動を支える社会のインフラとなることを目指しています。

お客さまに元気にご出発いただくため、私たちは立地、価格、標準化した客室とホテル品質で安心感を提供することを大切にしてきました。このホテル品質の維持・向上が「おもてなし」であり、それを担うのがホテルスタッフです。

おもてなしは、一人ひとりのスタッフがお客さまを思うことから始まり、さらにチームワークで最大化されると私たちは考えます。だからお客さまだけでなく、一緒に働く仲間にも感謝と思いやりが欠かせません。

「ホテル」パビリオンのお仕事体験を通して、目の前の人（お客さま）を笑顔にする喜びを感じると共に、直接は見えない相手（お客さまや仲間）をも思いやる想像力を育んでほしいと願っています。おもてなしとは、「思って為（な）す」こと。お客さまや仲間を元気にしたいと行動することが、自分の元気にも繋がることを感じていただけたら、これ以上の喜びはありません。

東横イングループはこれからも地域とともに歩み、未来を担うこども達の成長に貢献してまいります。

■「ホテル」パビリオン概要

＜パビリオン名＞ ホテル

＜スポンサー＞ 株式会社 東横イン

＜オープン日＞

キッザニア東京 2025年12月15日（月）

キッザニア甲子園 2025年12月16日（火）

キッザニア福岡 2025年12月17日（水）

＜体験概要＞「ホテリエ」「メイクスタッフ」「パントリースタッフ（※）」の仕事を体験できます。

※「パントリースタッフ」は、キッザニア東京・福岡のみ体験可能

■各施設「ホテル」パビリオン レイアウトイメージ

■東横INNについて

キッザニア東京「ホテル」パビリオンキッザニア甲子園「ホテル」パビリオンキッザニア福岡「ホテル」パビリオン

全国ネットワークの基地ホテル

客室数日本一※1。「あらゆる人の移動を応援する基地」として、全国どこにでもある※2安心感を提供しています。国内に限らず、韓国やドイツ、フランスなど海外5ヵ国にも展開。世界350を超える拠点で、あらゆる人の移動を支えています。

原則ワンプライス

サービスや品質だけでなく、客室料金でも安心感を提供しています。皆さまの「生活必需品」でありたいという想いから、予算内で泊まれる価格を上限に、いつでも、誰にでも、わかりやすい安定価格。それが私たちの「原則ワンプライス」です。

私たちのおもてなし※3

お客さまに感動体験をしていただくことをモットーにしています。シンプルで清潔・快適な客室、店舗ごとに異なるスタイルの無料元気朝食、最高の笑顔の「行ってらっしゃい」でお客さまの出発をお見送りします。

※1 出典：国際ホテル旅館「全国ホテル・旅館チェーン客室数ランキング」（ブライダル産業新聞社） 総客室数は78,989室（2025年11月13日時点）

※2 2026年2月7日「東横INN高知」オープンで、業界初となる全国47都道府県出店達成（日本国内ビジネスホテルチェーンを対象とした自社調べ 2025年11月13日時点）

※3 経産省創設のおもてなし規格認証制度で「紺」認証を1企業最多の333事業所で取得（2024年6月）

