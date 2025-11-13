先着30名限定！【セミナー開催】「荷主200社の調査から見えた“次の一手”とは」11/19(水)にオンライン開催

株式会社Univearth

物流DXプラットフォーム『LIFTI』を運営する株式会社Univearth（本社：大阪府大阪福島区、代表取締役：谷口 臨太朗）は、荷主企業200社への実態調査データをもとに現場の声から導き出した改善策を共有する無料オンラインセミナー「物流改善の実践手法徹底解説！──荷主担当者が今すぐ取り組むべき次の一手」を2025年11月19日（水）に開催します。

いま、物流を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。

ドライバー不足、コスト上昇、脱炭素対応、そして「2024年問題」――。

こうした課題の矢面に立たされているのは、まさに荷主企業です。

本セミナーでは、Univearthが独自に実施した荷主200社のアンケート結果をもとに、現場の課題をデータで可視化。

「何がボトルネックなのか」「どの領域から改善すべきか」を数値と事例の両面から読み解きます。

さらに、物流改革を進めるうえで欠かせない荷主・運送会社間のデータ連携やDX推進の最新トレンドを、具体的な実践事例を交えて紹介します。

セミナー申込はこちら :https://peatix.com/event/4671862/view

■こんな方におすすめ

・自社の物流コスト増加やドライバー不足に危機感を持つ経営者・サプライチェーン責任者

・2024年問題を踏まえて、取引先運送会社との新しい連携体制を検討している方

・出荷リードタイムや積載率の改善に向けた具体的な手立てを知りたい方

・脱炭素・効率化の両立を実現する「次の一手」を探している方

■セミナー概要

テーマ

【荷主200社の調査データから読み解く】物流改善の実践手法徹底解説！

──荷主担当者が今すぐ取り組むべき次の一手

参加者特典

ご参加後、アンケートにご回答いただいた方全員に、当日投影資料（PDF）および調査結果をまとめた特別レポートをプレゼントいたします。

開催日時

2025年11月19日（水）13:00～14:00

登壇者

株式会社Univearth 山下 剣史朗 氏

登壇者プロフィール

物流DXプラットフォーム「LIFTI」事業責任者。

荷主と運送会社の取引データを統合し、物流の可視化・効率化を推進。

実運送とテクノロジーの両輪から、企業の物流構造改革を支援している。

開催形式

オンライン（Zoomを予定）

参加費

無料

アーカイブ配信

あり（後日視聴用URLをお送りします）

■主なトピック

・荷主企業200社の調査から見えた、業界が直面する5つの主要課題

（コスト最適化／2024年問題対応／CO2削減／積載率向上／リードタイム短縮）

・2024年問題の影響を最小化するための「荷主が取るべき行動」

・荷主と運送会社をデータでつなぐ物流DXの最新動向

・中継輸送・パレット輸送など、業務負担を軽減する新たな実践手法

■お申し込みはこちら

以下のリンクより無料でお申込みいただけます。

セミナー申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4671862/view

株式会社Univearthについて

株式会社Univearthは、「物流の新しいインフラを創造し、産業の未来を育む」をミッションに、物流業務の効率化と透明化を実現するためのDXプラットフォーム『LIFTI』を運営しています。ソフトウェアの提供に留まらず、M&Aによるリアルな輸送網の構築を組み合わせることで、荷主企業・運送会社双方の課題を解決し、持続可能な社会インフラの実現を目指しています。

公式HPはこちら： https://www.univearth.co.jp/

会社情報

会社名： 株式会社Univearth

代表者： 谷口 臨太朗

設立： 2019年2月15日

所在地： 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島五丁目1番12号阪神福島駅ビル8階

事業内容： 物流DXプラットフォーム『LIFTI』の開発・運営、及び実運送を融合した物流サービスの提供

お問い合わせ

担当部署： 広報担当

電話番号： 06-7712-2708

メールアドレス： mkt@univearth.co.jp