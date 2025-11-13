【気分が上がる、キッチンの主役】

2025年7月に発売された【フードスタイリスト監修】キッチン用ゴム手袋「GTM Smith（ジーティーエム スミス）」が、amazonで発売からわずか4カ月で累計販売数1,000個を突破しました。(2025年11月現在）商品監修を務めたのは、TV・CM・企業案件などで活躍する現役フードコーディネーター 甲斐優美氏。つい憂鬱になりがちな毎日の水仕事。そんな時間も、お気に入りの道具があれば心華やぐひとときに変わります。「毎日の家事をもっと快適に」という思いから生まれた本製品は、冬の水仕事や手荒れ対策に悩む女性たちの間で、“使い心地の良さとデザイン性”の両立が話題となっています。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCS8DZMC

■現役フードコーディネーター・甲斐優美氏監修

料理や撮影現場など、水や油を扱うプロの現場を知る甲斐氏が、長時間の作業でも疲れにくく、美しく見える「理想の手袋」を提案。日常の家事でも“プロの現場クオリティ”を感じられる仕上がりです。甲斐氏「見た目も、着け心地も、使い勝手も“家事のモチベーション”を上げてくれるものにしたかった」

■やさしい使い心地の“フランネル裏地”

内側にはふんわりとしたフランネル生地を採用。ゴム特有のヒヤッとした感触を抑え、手を入れた瞬間から心地よさを感じられます。手肌の乾燥やベタつきを軽減し、寒い季節の水仕事でも快適に。

■デリケートな手肌への思いやり設計

素材はラテックス（天然ゴム）不使用のPVCを採用。ゴムアレルギーが心配な方にも安心してお使いいただけます。また、「ホルムアルデヒド」含有量が国の基準値以下であることも検査済み。直接触れるものだからこそ、見えない部分にまで徹底した配慮を施しました。

■肘までカバーするロング丈で、水の侵入を防止

全長約45cm（中指～袖口）で、肘近くまでしっかりカバー。袖口のゴムが水の侵入やズレ落ちを防ぎ、食器洗い・掃除・洗濯など、どんな動作も快適にサポートします。おしゃれなホワイトトーンデザインで、見た目にも清潔感を演出。

■商品概要

商品名 GTM Smith 【フードスタイリスト監修】【手が喜ぶフワフワの裏地】キッチン用ゴム手袋発売日 2025年7月20日サイズ フリーサイズ（肘ゴム～中指：約45cm）材質 表地：PVC 裏地：フランネルカラー ホワイト特徴 フランネル裏地／非ラテックス／ホルムアルデヒド検査済／ロング丈／女性向けデザイン販売チャネル Amazon

■会社概要

社名 Nash 福岡ブランド GTM Smith代表者 中根 誠悟所在地 〒800-0044 福岡県北九州市門司区下二十町1-30-405E-mail nash.fukuoka+amazon@gmail.com