キングスから4選手、キングスU18から2選手が「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」へ出場決定！

沖縄バスケットボール株式会社

B.LEAGUEより発表がありました通り、来年2026年1月16日(金)から18日(日)に長崎県にて、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」が開催されます。1月18日(日)に開催される「B.LEAGUE ALL-STAR GAME」では、B.WHITEチームとして琉球ゴールデンキングスから#4 ヴィック・ロー選手、#14 岸本隆一選手が選出されました。

投票いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

さらに1月16日(金)に開催される「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」では、九州所在のBリーグクラブによる選抜チーム「KYUSHU UNITED」に#8 佐土原遼選手、#45 ジャック・クーリー選手が選出されており、クーリー選手はキャプテンを務めます。

また、1月18日(日)に行われる「インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026」には、キングスU18から宮里俊佑選手、長嶺充来選手が選ばれました。

キングスおよびキングスU18選手への応援をよろしくお願いいたします。

詳細は以下をご覧ください。

■DAY1[1月16日(金)]

KYUSHU UNITED

#8 佐土原遼選手

#45 ジャック・クーリー選手

■DAY3[1月18日(日)]

<インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026>

B.LEAGUE U18 JADE

#7 宮里俊佑選手(※背番号はオールスターゲームにおける登録情報)

B.LEAGUE U18 HELIOS

#12 長嶺充来選手(※背番号はオールスターゲームにおける登録情報)

<りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026>

B. WHITE

#4 ヴィック・ロー選手

#14 岸本隆一選手

▽特設サイト

https://www.bleague.jp/all-stargame2026/