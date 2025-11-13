キングスから4選手、キングスU18から2選手が「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」へ出場決定！
B.LEAGUEより発表がありました通り、来年2026年1月16日(金)から18日(日)に長崎県にて、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」が開催されます。1月18日(日)に開催される「B.LEAGUE ALL-STAR GAME」では、B.WHITEチームとして琉球ゴールデンキングスから#4 ヴィック・ロー選手、#14 岸本隆一選手が選出されました。
投票いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
さらに1月16日(金)に開催される「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」では、九州所在のBリーグクラブによる選抜チーム「KYUSHU UNITED」に#8 佐土原遼選手、#45 ジャック・クーリー選手が選出されており、クーリー選手はキャプテンを務めます。
また、1月18日(日)に行われる「インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026」には、キングスU18から宮里俊佑選手、長嶺充来選手が選ばれました。
キングスおよびキングスU18選手への応援をよろしくお願いいたします。
詳細は以下をご覧ください。
■DAY1[1月16日(金)]
KYUSHU UNITED
#8 佐土原遼選手
#45 ジャック・クーリー選手
■DAY3[1月18日(日)]
<インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026>
B.LEAGUE U18 JADE
#7 宮里俊佑選手(※背番号はオールスターゲームにおける登録情報)
B.LEAGUE U18 HELIOS
#12 長嶺充来選手(※背番号はオールスターゲームにおける登録情報)
<りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026>
B. WHITE
#4 ヴィック・ロー選手
#14 岸本隆一選手
▽特設サイト
https://www.bleague.jp/all-stargame2026/