キングスから4選手、キングスU18から2選手が「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」へ出場決定！

沖縄バスケットボール株式会社




　B.LEAGUEより発表がありました通り、来年2026年1月16日(金)から18日(日)に長崎県にて、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」が開催されます。1月18日(日)に開催される「B.LEAGUE ALL-STAR GAME」では、B.WHITEチームとして琉球ゴールデンキングスから#4 ヴィック・ロー選手、#14 岸本隆一選手が選出されました。


　投票いただいた皆さま、誠にありがとうございました。



　さらに1月16日(金)に開催される「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」では、九州所在のBリーグクラブによる選抜チーム「KYUSHU UNITED」に#8 佐土原遼選手、#45 ジャック・クーリー選手が選出されており、クーリー選手はキャプテンを務めます。



　また、1月18日(日)に行われる「インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026」には、キングスU18から宮里俊佑選手、長嶺充来選手が選ばれました。




　キングスおよびキングスU18選手への応援をよろしくお願いいたします。



　詳細は以下をご覧ください。



■DAY1[1月16日(金)]



KYUSHU UNITED


#8 佐土原遼選手




#45 ジャック・クーリー選手




■DAY3[1月18日(日)]


<インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026>


B.LEAGUE U18 JADE


#7 宮里俊佑選手(※背番号はオールスターゲームにおける登録情報)




B.LEAGUE U18 HELIOS


#12 長嶺充来選手(※背番号はオールスターゲームにおける登録情報)




<りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026>


B. WHITE


#4 ヴィック・ロー選手




#14 岸本隆一選手




▽特設サイト


https://www.bleague.jp/all-stargame2026/