デビュー10周年を迎えた大人気ロックバンド「マカロニえんぴつ」と「コンタクトのハートアップ」がコラボ！

ここでしか手に入らない、ハートアップ限定「マカロニえんぴつ」限定グッズを手に入れよう！

株式会社日本オプティカル（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：前田貴志）は、2025年11月20日（木）より、コンタクトのハートアップと、今年デビュー10周年を迎えた大人気のロックバンド「マカロニえんぴつ」がコラボした「みて、きいて、音楽を楽しもう」キャンペーンを全国のハートアップ店舗で実施いたします。

2019年以来6年ぶりとなる本コラボキャンペーンは、期間中にコンタクトレンズ・メガネをご購入の方に、ここでしか手に入らない特別な「クリアファイル」や「テンプレート定規」「限定ヘアバンド」を購入に応じてプレゼントするキャンペーンです。さらに、ハートアップ公式Xアカウント、Instagram公式アカウントで実施のキャンペーンで「オリジナルQUOカードPay」や「限定グッズセット」が抽選で当たります。どのグッズも本コラボでしか手に入らない限定となっております。

＜「マカロニえんぴつ 10th anniversary × ハートアップ みて、きいて、音楽を楽しもう キャンペーン」＞

マカロニえんぴつ 10th anniversary × ハートアップ みて、きいて、音楽を楽しもう キャンペーン詳細を見る :https://www.heart-up.com/campaign/makaheart2025/

マカロニえんぴつ×ハートアップ みて、きいて、音楽をたのしもう キャンペーン

2025年11月20日（木）～2026年2月1日（日）

・https://www.heart-up.com/campaign/makaheart2025/



本キャンペーンは、期間中全国のハートアップ店頭にて、コンタクトレンズ・メガネをご購入の方に、引換券のご提示で「ハートアップ限定グッズ」がもらえるキャンペーンです。引換券は、特設サイトにて、会員登録不要、無料で入手可能となっております。店頭でもらえるコラボグッズは購入に合わせて2種類。それぞれ、各店舗先着順、なくなり次第終了となりますのでお早めにお越しください。さらに、ハートアップ公式Xアカウントをフォロー＆リポストでオリジナルQUOカードPayやハートアップ公式Instagramアカウントをフォロー＆コメントで限定グッズフルセットが抽選で当たります。

※ハートアップで初めてコンタクトレンズをご購入する場合は、眼科での検査またはEyeデータの登録が必要となります。



＜店頭購入で限定クリアファイルやマカロニえんぴつ限定グッズがもらえる！＞

1.【クリアファイル：先着合計10,000枚】

コンタクトレンズまたはメガネを１点購入ごとに1枚プレゼント。※お1人様最大4枚まで

第一弾：11月20日（木）～12月17日（水）※なくなり次第終了

第二弾：12月18日（木）～2月1日（日）※なくなり次第終了



2.【テンプレート定規：先着合計1,500個】

店内商品を10,000円以上購入ごとに１個プレゼント。

11月20日（木）～12月17日（水）※なくなり次第終了 ※お一人様3個まで

3.【限定ヘアバンド：先着合計1,500個】

店内商品を10,000円以上購入ごとに１個プレゼント。

12月18日（木）～2月1日（日）※なくなり次第終了 ※お一人様3個まで

詳しい限定グッズの内容・入手方法は、キャンペーンサイトでご確認ください。

『マカロニえんぴつ』について

2012年はっとり（Vo/Gt）を中心に神奈川県で結成。はっとり（Vo, G）、高野賢也（B, Cho）、田辺由明（G, Cho）、長谷川大喜（Key, Cho）からなる4人組でメンバー全員音大出身の次世代ロックバンド。

はっとりのエモーショナルな歌声と、キーボードの多彩な音色を組み合わせた壮大なバンドサウンドを武器に圧倒的なステージングを繰り広げる。全国にマカロックを響かせるべく活動中！マカロッカーも急増中！

2020年11月にTOY'S FACTORYよりメジャー1st CD「愛を知らずに魔法は使えない」、2022年1月にメジャー1stフルアルバム「ハッピーエンドへの期待は」をリリース。2023年8月にメジャー2ndフルアルバム「大人の涙」を発表。

2025年6月に神奈川・横浜スタジアムで2DAYSワンマンライブ「still al dente in YOKOHAMA STADIUM」を行った。

最新作は2025年12月10日にメジャー3ndフルアルバム「physical mind」がリリースされる。

「physical mind」には映画「FLY！／フライ！」の主題歌「月へ行こう」、テレビアニメ「忘却バッテリー」のエンディングテーマ「忘レナ唄」、映画「山田くんとLv999の恋をする」の主題歌「NOW LOADING」などタイアップ曲が収録。

2026年1月より「physical mind」のリリースツアーとなる全国19都市25公演。初の沖縄公演を含むロングホールツアーを開催予定。

今年デビュー10周年を迎え、多くの人を魅了する存在となった大人気ロックバンド。

公式HP：https://macaroniempitsu.com/

社名：株式会社日本オプティカル

本社：愛知県名古屋市西区則武新町2丁目22ー7

設立：平成4年 1月10日

事業内容：コンタクトレンズ、メガネの販売

代表者：代表取締役会長 高野博道

代表取締役社長 前田貴志



目に、こころ。

いつでもどこでも、コンタクトレンズの買える時代。

だからこそ、より一層 目の健康を守ることが必要と考えています。

私たちは安心して普段の生活が充実するように、みなさまに届けていることがあります。

ていねいに見る、見つめる 「みる」

しっかり聞き取る、耳を傾ける 「きく」

的確に答える、力になる 「こたえる」

こころを込めた対話から、目の健康を守り、目を大切にする社会を支えていきます。

「あなたと同じ目線で寄り添いたい。」

お客さまに見えるヨロコビを提供している私たちが大切にしている姿勢です。

コンタクトのハートアップ

https://www.heart-up.com/effort/

https://www.nopt.co.jp/

株式会社日本オプティカル ノプトカスタマーセンター

TEL：0120-710-158

MAIL：hu-kikaku@nopt.co.jp

東海地区を中心に全国90店舗を展開するコンタクトレンズの専門店。各種メーカー国内正規品を豊富に取り揃え、お客様と同じ目線で寄り添い、お客様の視力を全力でサポートしています。