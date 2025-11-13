当社エンジニア島田直人が「Internet Week 2025」に登壇、アフターコロナにおけるゼロトラストの実態と今後をSIer視点で解説

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、2025年11月18日（月）～11月27日（木）に開催される「Internet Week 2025」（主催：JPNIC）にて、当社エンジニア島田直人が11月25日（火）のセッションに登壇することをお知らせします。「Internet Week 2025」は、インターネットに関わる幅広い人々が、最新技術や運用、セキュリティ、社会動向を学び議論する年次カンファレンスで、島田はプログラム委員も務めています。

セッションでは、コロナ禍から数年が経過した現在、企業でのゼロトラスト導入や運用がどのように進化してきたか、SIerの立場から見えてきた実態や課題、今後の動向について具体例を交えながら解説します。

【公式サイト：https://internetweek.jp/2025/】

Internet Week 2025について

「Internet Week」は、インターネットに関する研究・開発、 構築・運用・サービスに関わる人々が、通信技術、セキュリティなど最新動向について学び、議論し、理解と交流を深めるためにコミュニティのメンバーで開催している年に1度の非商用イベントです。インターネットのビジネスに携わるすべての方が知っておきたいことを凝縮しています。

1997年から続く歴史ある本イベントでは、参加者が得た知見を自身のフィールドで活かし、インターネットの普及・促進・発展に貢献することを目的に、ネットワーク技術や運用管理、セキュリティ対応、知っておくべき法律や社会的動向など、定期的にチェックしておきたい事柄を共有。ベーシックな内容から最新技術動向まで、30以上のセッションを通じて幅広い層に役立つ知見を提供します。新入社員からベテランまで、あらゆる立場の方が参加可能です。

開催概要

開催日時：【オンライン開催】2025年11月18日（火）～11月20日（木）/【現地開催】2025年11月25日（火）～11月27日（木）

会場：KFC Hall & Rooms（東京・両国）

主催：一般社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター（JPNIC）

公式サイト：https://internetweek.jp/2025/

登壇概要

セッションタイトル：ゼロトラストのその後とこの後 ～アフターコロナの行先～

登壇日時 / 会場：2025年11月25日（火）15:00～16:30 / ホール C6

登壇者：株式会社エーピーコミュニケーションズ iTOC事業部 BzD部 0-WAN シニアプロフェッショナル 島田 直人

対象者：ゼロトラストにご興味がある方、ゼロトラストの現状を知っておきたい方

「ゼロトラスト」「SASE」というワードが流行し、コロナ禍に後押しされて広まったかのように見えていましたが、そこから数年経過した今、皆様や世の中の企業ではどのようなフェーズに進んでいるでしょうか。

本プログラムでは、SIerの会社で様々なメーカー・エンドユーザーに携わってきた登壇者より、コロナ禍から数年経過した今だからこそわかる変遷や運用の実態、今後の動向などについてお話しします。

プログラム詳細：https://internetweek.jp/2025/archives/program/c6

登壇者プロフィール

株式会社エーピーコミュニケーションズ iTOC事業部 BzD部 0-WAN シニアプロフェッショナル 島田 直人

ネットワークおよびセキュリティ分野のプロジェクトに長年従事し、ゼロトラスト導入支援や運用改善を中心に活動。

過去にはInternet Weekプログラム委員会の副委員長を務め、現在もプログラム委員として企画・運営に携わっています。

皆様のご参加をお待ちしております。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者：代表取締役社長 内田 武志

所在地：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立：平成7年11月

事業内容：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL：https://www.ap-com.co.jp/

【商標名称等に関する表示】

＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIer 、NEEDLEWORK および、PlaTT は株式会社エーピーコミュニケーションズ の登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。