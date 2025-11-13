Brave group、jig.jpと業務提携契約を締結

株式会社Brave group

株式会社Brave group（本社：東京都港区、代表取締役：野口圭登、以下「Brave group」）は、ライブ配信サービスを主力とし、VTuber事業も手掛ける株式会社jig.jp（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：川股 将、以下「jig.jp」）と、VTuber事業及びVLiver事業領域における連携強化を目的とした業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

■業務提携の背景と目的

Brave groupは、VTuberをプロデュースするIP Production事業を中心に複数のIP関連事業を展開しており、現在18社のグループ会社が世界中でサービスを提供しています。

近年、VTuber・VLiverをはじめとするバーチャルタレント市場は、国内外で急速な拡大を遂げています。多様な活動形態やファンコミュニティが形成される一方で、市場の成長に伴い、より高品質なコンテンツの創出やプラットフォームを横断したタレント支援の仕組みづくりが求められています。

こうした状況を踏まえ、Brave groupが培ってきたVTuber・VLiver事業の運営ノウハウや実績と、jig.jpが持つライブ配信サービスを始めとする様々なサービスと事業運営力を融合することで、より多面的な成長と発展を実現すべく本提携に至りました。

各社の強みを掛け合わせ、VTuber・VLiver両領域における事業拡大および持続的なクリエイターエコシステムの構築を推進してまいります。

■jig.jpについて

jig.jpは『利用者に最も近いソフトウェアを提供し、より豊かな社会を実現する』を企業理念に掲げ、"時代の変化に合わせたスピーディーなサービス開発力"を強みに、ライブ配信事業やVTuber事業等を中心に様々な事業やサービスの開発に挑戦し続けています。

■Brave groupについて

Brave groupは『世界に、日本の冒険心を』というパーパスを掲げ、『80億の、心をうちぬけ』というミッションのもと、VTuber事業を行うIP Productionをはじめ、同領域と親和性の高いIP PlatformやIP Solutionの領域において複数事業を国内外で展開しています。

■jig.jp 代表取締役社長CEO 川股 将 コメント

この度、VTuber・VLiver事業において国内外で卓越した実績を持つ株式会社Brave group様と業務提携を締結できたことを大変嬉しく思います。本提携により、株式会社Brave group様が有するグローバルなIP創出力やプロデュースノウハウと、当社の有するプラットフォーム及びその運営ノウハウを掛け合わせ、VTuber・VLiver事業の更なる発展に努めてまいります。両社の強みを活かし、国内外のファンダムに新たなエンターテインメント体験をお届けできるよう、挑戦を続けてまいります。

■Brave group 代表取締役 野口 圭登 コメント

この度、株式会社jig.jp様と業務提携を発表できることを、大変嬉しく思います。株式会社jig.jp様の事業運営力と、当社が持つVTuber・VLiverのプロデュースノウハウを融合させ、両社の事業拡大、そして持続的なクリエイターエコシステムの構築を推進いたします。

『80億の、心をうちぬけ』というミッションの実現に向け、株式会社jig.jp様と共に、世界中のファンを魅了するコンテンツと体験を創造してまいります。

■採用情報

Brave groupの従業員数は2025年11月1日時点で425名、グループ会社数は18社と、事業・サービスの多角化とともに組織も拡大しておりますが、さらなる事業の拡大に向け、引き続き積極的な採用活動を行っております。

■会社概要

株式会社jig.jp

・設立：2003年5月 （東証グロース：5244）

・資本金：9億6,163万円

・代表取締役：川股 将

・所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33F

・事業内容：ライブ配信事業、VTuber事業、バーチャル音楽ライブ配信等

・公式サイト：https://www.jig.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者名：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://twitter.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company