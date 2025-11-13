【アニメイトガールズフェスティバル2025】アニメ『3年Z組銀八先生』の事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2025年11月13日(木)よりアニメイトガールズフェスティバル2025にて販売しておりましたアニメ『3年Z組銀八先生』の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

アニメイトガールズフェスティバル2025にて販売しておりましたアニメ『3年Z組銀八先生』商品の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて注文受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4305

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2025年11月13日(木)17:00～11月27日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年1月下旬～2月中旬以降順次発送

【製品情報】

ランダムキラキラカンバッジお月見 ver.

価格：660円（税込）

セット：5,280円（税込）

種類数：全8種

※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ランダムアクリルステッカーお月見 ver.

価格：660円（税込）

セット：5,280円（税込）

種類数：全8種

※トレーディング仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド お月見 ver.

価格：各1,430円（税込）

種類数：全8種

ふらふらアクリルスタンドお月見 ver.

価格：各1,650円（税込）

種類数：全8種

【権利表記】

(C)空知英秋・大崎知仁／集英社・「3年Z組銀八先生」製作委員会



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売