人生100年時代の “終活” を専門家がサポート。〈リエイ主催〉埼玉県朝霞市で「終活フェア＆個別相談会」を11月15日（土）に開催！

食と介護の生活サービスを提供する株式会社リエイ（本社：千葉県浦安市、代表取締役：椛澤 一）は、2025年11月15日（土）埼玉県朝霞市にて、「終活フェア＆個別相談会」を開催いたします。

本イベントは、介護や、相続・遺言、お葬式など、「終活」に関する様々な疑問や不安をお持ちの地域の皆様を対象に、セミナーや個別相談会を通じて、老後の暮らしについてご本人やご家族が専門家と気軽に相談できる場として、老後の準備や情報収集の機会を提供することを目的としています。

■開催の背景

高齢化が進行する現代社会において、「終活」への関心は年々高まっています。しかし、「何から始めればいいのか分からない」「誰に相談すればいいのか」といった声も多く聞かれます。そこで、介護の現場で日々お客様と接するリエイとして、地域社会に貢献するため、終活をテーマに老後の暮らしに関わる情報提供や相談など、皆様の不安を解消する場として本イベントを企画いたしました。

■イベント内容

※当日は終活の各分野の専門家を招き、以下のプログラムを実施します。

午前の部： 10：00～12：00

専門家による「終活セミナー」（入場無料）

テーマ： 「遺言・相続について」

内 容： 不安や疑問に寄り添いながら終活のポイントをやさしく解説します。

講 師：長谷川 耕太 代表理事（一般社団法人プラスらいふサポート）

一般社団法人高齢者等終身サポート事業者協議会 理事

相続診断士・遺品整理士・遺言執行士

午後の部：14：00～16：00

各分野の専門企業による「個別相談会」（入場無料）

相談分野： 介護・住宅・葬儀・相続・整理・保証など終活に関する６つの分野

内 容： 終活をテーマにブースを設け、個別のご相談に丁寧にお応えします。

【介護】介護施設の紹介・ 探し方について

株式会社リエイ／株式会社リエイフラッグ

【住宅】老後の自宅の活かし方 について〈リースバック・自宅売却〉

株式会社リゾン

【葬儀】葬儀の準備や 実際の葬儀について

株式会社セレモニー

【整理】今からできる 生前・遺品整理について

社会福祉法人埼玉福祉会（彩ふく）

【保証】何かあった時に頼れる 身元保証について

一般社団法人終活コンシェルジュ

【相続】遺言・相続について

一般社団法人プラスらいふサポート

■開催概要

■イベント詳細は、PDFをダウンロード(https://riei-kaigo.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/asaka20251115.pdf)ください。

■リエイの快護について

リエイの快護は、株式会社リエイが展開する介護事業のブランド名です。

「介護を『快護』へ」、「癒しと食の介護」をテーマに国内約50拠点にて介護施設・サービスを事業展開。利用者様の尊厳や意志を尊重した安心・安全で快適な生活をサポートしております。

＜介護事業サイト＞［リエイの快護］：https://riei-kaigo.jp/

■株式会社リエイについて

株式会社リエイは、1980年創立の「食と介護の生活サービス」企業です。

祖業である“食”を基軸に企業・法人向けの福利厚生サービスや介護総合サービスなど、人のぬくもりを根幹に事業領域を拡げています。

＜所在地＞ 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安14階

＜公式URL＞ http://www.riei.co.jp/

