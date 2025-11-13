【2025年11月】フリーランス案件の単価における市場動向【フリーランスボード】

INSTANTROOM株式会社

INSTANTROOM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根弘介）が運営する、フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「フリーランスボード（https://freelance-board.com）」は2025年11月のフリーランス案件の単価における市場動向の調査結果を発表いたします。

◆数字で見る「フリーランス市場動向」

フリーランスボードでは2025年11月6日時点の304,722件の掲載案件を対象に開発言語・フレームワーク・職種別の月額平均単価を調査いたしました。また、調査結果をもとにした現時点でのITフリーランス市場の状況、今後の市場動向の予測も記載しております。

■フリーランス案件の月額平均単価

2025年11月のフリーランス案件の月額平均単価は75.0万円、最高単価は285万円です。

また、フリーランス案件のリモートワーク比率はフルリモートが25.5%(前月比-2.0%)、一部リモートが53.8%(前月比+1.6%)、常駐が20.7%(前月比+0.4%)です。



https://freelance-board.com/jobs

https://freelance-board.com/journals/detail/970



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ga_xoVzqCNs ]

■開発言語別の月額平均単価

開発言語別の月額平均単価について説明いたします。

開発言語に関して、月額単価の多くは2025年10月と比較して上昇しています。



月額平均単価が最も高い開発言語は「Rust」で83.3万円（前月比+2千円）です。

Rustはメモリ安全性が高く、並行プログラミングをサポートし、パフォーマンスに優れているなどの特徴がある開発言語です。



続いて2位は「Scala」で81.6万円（前月比-3千円）です。

ScalaはJavaと高い互換性を持ち、高速開発が可能な特徴を持つ開発言語です。

■フレームワーク別の月額平均単価

フレームワーク別の月額平均単価について説明いたします。

フレームワークに関して、月額単価の多くは2025年10月と比較して上昇しています。

月額平均単価が最も高いフレームワークは「Ruby on Rails」で83.9万円（前月比-2千円）です。

Ruby on Railsは規約重視で開発の生産性を高められ、豊富なライブラリを利用できる特徴があるフレームワークです。



続いて2位は「RSpec」で83.7万円（前月比+3千円）です。

RSpecは実装とテストを分離でき、自然言語に近い記述が可能などの特徴があるフレームワークです。



https://freelance-board.com/journals/detail/970

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」は2024年より展開するフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。



現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は30万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。



フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

https://apps.apple.com/jp/app/フリーランスボード-エンジニアの求人-案件-副業検索アプリ/id6740894216(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%B1%82%E4%BA%BA-%E6%A1%88%E4%BB%B6-%E5%89%AF%E6%A5%AD%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6740894216)

配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instantroom.freelanceboard

配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「Freelance Board(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「Freelance Base(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「Engineer DASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）