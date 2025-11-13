公式ホームページ一部リニューアルのお知らせ

ソニー生命保険株式会社

ソニー生命保険株式会社（代表取締役社長：高橋 薫、以下「当社」）は、2025年10月に公式ホームページの一部リニューアルを行いましたのでお知らせします。本リニューアルにより、2025年のリブランディングに伴うデザイン改定に加え、企業情報のコーポレートサイト化による内容充実化、“お客さまの声”に関する情報の拡充を行いました。

【主な改定内容】

（１）トップページおよび各カテゴリー扉のナビゲーションを中心としたデザイン改定

（２）「企業情報」のコーポレートサイト化

（３）“お客さまの声”に関する情報の拡充

（１） トップページおよび各カテゴリー扉のナビゲーションを中心としたデザイン改定

- リブランディング（新コーポレートスローガン公表*）に伴い、ブランド訴求を強化し、サイト全体で一貫性のあるデザインへとしました。- トップページは、ファーストビューの重要性を再定義し、メインビジュアルをブランド訴求する画像に限定、キャンペーンや施策のPRを行う「Special Recommend」エリアを新設しました。▶公式ホームページトップページ：https://www.sonylife.co.jp/

*詳細につきましては、2025年7月17日付ニュースリリース『新コーポレートスローガン「生きがいを、愛そう。」とステートメントを発表』 （URL：https://www.sonylife.co.jp/company/news/2025/files/250717_slogan.pdf）をご覧ください。

（２）企業情報のコーポレートサイト化

- 専用のグローバルナビを設置することで情報を整理し、企業情報の開示を強化・改善するとともに、“お客さまの声”など見せたい内容を訴求する構成にしました。▶企業情報トップページ：https://www.sonylife.co.jp/company/

（３）“お客さまの声”に関する情報の拡充

- 「お客さまの声」トップページでは、お客さまから日々お寄せいただいている声をご紹介します。- 「お客さまよりお寄せいただいた声」ページでは、上記に加えてより多くの声を掲載し、ご加入時、アフターフォロー時、ご請求時等のシーン別に整理した他、“感謝やお褒めの声”のみならず“ご期待の声”も取り上げ、“ご期待の声”には当社担当者からの返信も掲載しています。- 今後も、お寄せいただく声に対する当社の対応や姿勢を透明性高く開示してまいります。（右）▶「お客さまの声」トップページ：https://www.sonylife.co.jp/company/cs/ （左）▶「お客さまからお寄せいただいた声」：https://www.sonylife.co.jp/company/cs/voice.html

以上