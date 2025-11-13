株式会社インソースに金融経済教育セミナーコンテンツの提供開始

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：高橋 照正、 以下 当社）は、株式会社インソース（本社：東京都荒川区、代表取締役社長：舟橋 孝之）に対して 当社の金融経済教育セミナーコンテンツの提供を開始しました。

当社は SMBC グループの一員として、未来を担う学生や地域の方々の金融リテラシー向上のため、 2011 年より金融経済教育セミナー※1 を開催しており、これまでに全国で延べ 240 万人の方々に受講 いただいております。

株式会社インソースにおかれましては、企業で活躍できる実務スキルのみならず、豊かな人生の実 現に向けてお金に対する正しい知識や判断力（金融リテラシー）を身に付けることは幅広い世代に必 要であるとの考えから、同社が販売する動画教材「動画百貨店」※2 のコンテンツの一つとして、当社 の金融経済教育セミナーコンテンツ※3 をご活用いただくものとなります。

当社は、今後も様々な企業・団体と協働し、金融経済教育活動を推進していくことで、社会的価値の 追求に向けた取り組みを進めてまいります。

※1 当社の金融経済教育活動について

https://www.promise-plaza.com/

※2 株式会社インソース 「動画百貨店」

https://www.insource.co.jp/dougahyakkaten/index.html

※3 当社の金融経済教育のセミナーコンテンツ一覧

https://www.promise-plaza.com/about/contents/

以 上