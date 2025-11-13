地理的表示保護制度（GI制度）のプロモーション実証事業に協力　「みやぎサーモン」を使用した特別メニューを全国の社員食堂などで提供

以上

＜エームサービス株式会社について＞

1976年設立。エームサービス株式会社は、オフィスや工場、病院・福祉施設、学校、スポーツ施設など多様な分野でフードサービスを展開しています。“「食」から日本の未来を支えます。”をスローガンとして、全国約3,500カ所で1日約140万食を提供しています。

また、2017年3月には宮城県と「連携に関する基本協定」を締結※し、社員食堂などでのメニュー展開を通して、「食材王国みやぎ」の豊かな食の恵みと食文化を全国に広めることにより、地域活性化にも努めています。



会社名 ： エームサービス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 小谷 周

所在地 ： 〒107‐0052 東京都港区赤坂2－23－1 アークヒルズフロントタワー

設 立 ：1976年5月

事業内容： オフィス・工場や病院・社会福祉など幅広い施設におけるフード及びサポートサービス

URL ：https://www.aimservices.co.jp/

※関連サイト：エームサービスと宮城県が連携に関する基本協定を締結

https://www.aimservices.co.jp/news/2017/03/30/1875/

■ 銀鮭養殖の歴史と戸倉地区の誇り宮城県南三陸町戸倉地区は、銀鮭養殖の発祥地です。1975年、志津川湾で始まった養殖は、穏やかな地形や水温、栄養豊富な水質に恵まれ、国内で初めて成功を収めました。以来45年以上にわたり、地域の基幹産業として発展し続けています。現在では、「銀乃すけ」や「伊達のぎん」などの地域ブランドに加え、県全体で展開される統一ブランド「みやぎサーモン」としても全国に出荷されており、宮城県産の銀鮭は国内流通量の80％以上を占めています。同地域の関係者の皆さんは、地元の海と真摯に向き合いながら育てた「みやぎサーモン」を、多くの人においしく届けたいという強い思いを持たれています。伝統を守るだけでなく、養殖技術の改良や安全性の向上、ブランド化、そしてメニュー開発などを通じて、地域の食文化を未来へとつなぐ取り組みが続けられています。・宮城県漁業協同組合：https://www.jf-miyagi.com/________________________________________■ 戸倉SeaBoysについて宮城県南三陸町戸倉地区の漁師4人で結成された漁師グループ。地元で愛情を込めて育てた海産物を、多くの方に知っていただきたいという思いで活動中。“楽しく美味しい” 体験を届けるため、交流イベントやワークショップなどを開催しています。・戸倉SeaBoys：https://togura-seaboys.com/・第10回（2024年）Fish-1グランプリ：https://www.pride-fish.jp/F1GP/2024/outline/当社はこれからも、地域の魅力ある食材の提供と情報発信を通じて、持続可能な社会の実現に貢献し、「食」から日本の未来を支えてまいります。