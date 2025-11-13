暫定税率廃止へ！いつからガソリン安くなる？ - gogo.gsはガソリン価格トレンドが一目瞭然でわかる新機能を公開しました

株式会社ゴーゴーラボ

暫定税率廃止へ向けて、11月13日より ガソリン補助金が段階的に増額されていきます。

11月13日からのガソリン補助金は、先週比 5円増、1Lあたり15円の支給となります。

ガソリン価格はいつから値下がりするのでしょうか。

gogo.gsは、ガソリン価格の最新の値動きの傾向を確認できる【ガソリン価格トレンド】を公開しました。

ガソリン価格トレンド【 レギュラー | 現金価格 】(https://gogo.gs/price/trend/)

ガソリン価格トレンド の機能ご紹介

ガソリン価格トレンド機能写真１.

【ガソリン価格トレンド】では最新価格投稿 （レギュラー・現金価格）を40件表示。

最新のレギュラーガソリン 現金価格が表示され、その隣は 前回の投稿との価格差となります。

【表示方法】

「↓ -5」は 5円値下がり。値下がりは緑色。

「↑ 3」は 3円値上がり。値上がりは赤色。

「ー」は 値動きなし。値動きなしは黒色。

ガソリン価格トレンド機能写真２.

ページをスクロールすることで、視覚的に「値下がりが増えている」「変動なしが多い」など、ガソリン価格のトレンドを確認することができます。

また、前回投稿された価格はページ右側に表示され、いつ投稿されたものか表示されています。

これにより「3日前から価格が変動していない」「昨日と比べて価格が5円下がった」など、より詳しい値動きを確認することができます。



※写真はサンプルとなります。

ガソリン価格トレンド【 レギュラー | 現金価格 】(https://gogo.gs/price/trend/)

都道府県別のトレンドも確認

ガソリン価格トレンド機能写真３.

都道府県別の ガソリン価格トレンドを確認することも可能です。

ガソリン価格の変動は、地域ごとの差も大きいため、都道府県別のトレンドも知りたい！いう方におすすめです。

東京都ガソリン価格トレンド【 レギュラー | 現金価格 】(https://gogo.gs/price/trend/13)

ガソリン価格トレンド機能写真４.都道府県別のトレンドの確認方法

PC版からは、gogo.gsトップページ から「都道府県別 ガソリンスタンド情報」よりご覧になりたい都道府県名を選択してください。

ガソリン価格トレンド機能写真５.

スマホ版からは、gogo.gsトップページから「ガソリンスタンド周辺検索」にある「都道府県を選択」よりお進みください。

ガソリン価格トレンド機能写真６.

都道県ページのトップに「最新のガソリン価格トレンド」とありますので、そちらより都道府県別のトレンドをご確認ください。

ガソリンは値下がりトレンドが続く予想

11月13日から段階的にガソリン補助金が増額されるため、しばらくガソリン価格は値下がりトレンドが続きます。

ガソリン補助金は、これまで10円の支給でしたが、11月13日から15円、11月27日から20円、12月11日から25.1円支給となり、暫定税率と同じ金額の補助金が支給されます。

補助金の増額分が、ガソリン価格に反映されるかは、その時の状況次第となりますが、現在のところ早くも5円値下げをしているガソリンスタンドも多く見られます。

今後、ガソリン補助金の増額の他にも、原油価格の相場や円安の状況により、ガソリン価格が変動していきますので、最新のガソリン価格トレンドを把握して、給油するタイミングを見極めていきましょう！

gogo.gs

gogo.gsは、全国のガソリン価格やガソリンスタンドのサービス情報を共有する、ガソリンスタンド情報共有サイトです。掲載情報は、全国のドライバーの皆さんから寄せられるガソリンスタンド情報をリアルタイムに発信しています。ユーザー登録をすることで、ガソリンスタンドへの価格投稿・クチコミ・写真等の投稿ができます。

https://gogo.gs/

株式会社ゴーゴーラボ

株式会社ゴーゴーラボ電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド（PHEV）の充電スタンドの情報を配信する情報サイト「GoGoEV」やガソリンスタンド専門サイト「gogo.gs」を運営している会社です。

会社概要

社名：株式会社ゴーゴーラボ

本社所在地：神奈川県鎌倉市大船2-6-20 MCH大船2F-A

代表取締役：宗像 祐典

事業内容：WEBサービス

設立：2007年06月

HP：https://gogolabs.jp/