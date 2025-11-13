期間限定！DADWAY 二子玉川ライズ店に特別なミッフィーコレクションが集結

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）は、フラッグシップショップ「DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ店」にて、ミッフィーの「フラワーコレクション」および「miffy × Little Dutch（リトルダッチ）」の期間限定POP-UPショップを開催しております。

普段は百貨店やセレクトショップなどの限られた店舗および一部のオンラインショップでのみ取り扱う特別なラインナップ。DADWAY実店舗では初展開となります。ミッフィーのあたたかな世界観を直接体感いただける貴重な機会、みなさまのご来店をお待ちしております。

POP-UPショップ 商品ラインナップ

■フラワーコレクション

ファン必見！ミッフィーの誕生70周年を記念したコレクション。フラワー柄の型押しとグレーの刺繍糸で、ミッフィーのやわらかな雰囲気を引き出した特別なラインナップ。落ち着いたトーンのストロベリー、抹茶グリーンの2カラー展開です。

・ぬいぐるみ 税込2,750円

・ベビーラトル 税込1,650円

・ぶるぶるトイ 税込1,980円

■miffy × Little Dutch

オランダ生まれのLittle Dutch（リトルダッチ）は、おもちゃ、ベビーケア、インテリア、アパレルを展開するベビー・キッズブランド。美しいテキスタイルデザインをベースに、高品質で丁寧な物づくりで幅広い商品展開をしています。同じくオランダで誕生したミッフィーとのコラボレーションは、ふんわりと上質感あるぬいぐるみ生地、ブラウンの糸を使用したやさしげなお顔の刺繍、そして上品な甘さのあるテキスタイルが特長です。

2025年の新シリーズのメインモチーフは、幸運をもたらすシンボルの四つ葉のクローバー。「毎日が幸せと喜びで包まれるように」という想いをのせた、ギフトにふさわしいシリーズです。

・ギフトボックス 3点セット 税込5,500円

・ぬいぐるみ20cm オールパターン 税込3,300円

・ストローラートイ 税込3,850円 他

POP-UPショップ情報

期間：2025年11月25日(火)まで

場所：DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ店 POP-UPスペース

所在地：東京都世田谷区玉川2丁目21－1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター

アクセス：東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」直結

※POP-UPショップ期間終了後も、2025年12月25日(木)まで DADWAY 店内でお取り扱いいたします。

※POP-UPスペースでは、フランス発のベビーウェアブランド「OBAÏBI（オベイビィ）」も同時展開しております。

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby（エルゴベビー）のほか、知育玩具のSassy（サッシー）、ほ乳びんのNUK（ヌーク）、おくるみのaden + anais(TM)（エイデンアンドアネイ）などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。



