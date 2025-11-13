¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¡¢¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§KARMA¡Ù¤ÎG-STAR2025½ÐÅ¸¤òµÇ°¤·¡¢A-1 PicturesÀ©ºî¤Î¥¤¥ó¥²ー¥à¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ò½é¸ø³«
¡ü TV¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ A-1 Pictures¤¬ËÜºîÉÊ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤òÀ½ºî
¡ü ¸¶ºî¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¡Ö¿å¼Ä½Ü¡×¤¬27Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë·¯¼çÀïÁè¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ëÊª¸ì¤ò¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½
¡ü ºÇ¿·¥²ー¥à±ÇÁü¤ÎPV¤âÆ±»þ¸ø³«
¡ü ËÜÆü¡¢ÆüËÜ¸ì¸ø¼°X¤È¸ø¼°YouTube¤ò¥ªー¥×¥ó
¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¿·ºî¥íー¥°¥é¥¤¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§KARMA¡Ù¤ÎG-STAR2025½ÐÅ¸¤òµÇ°¤·¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ò½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê»¤»¤Æ¸ø¼°X¤È¸ø¼°YouTube¤âËÜÆü¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¸ø³«¤·¤¿¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§KARMA¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ò¼ê¤¬¤±¤¿À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª A-1 Pictures¤¬À©ºî¤·¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§KARMA¡ÙOP½é¸ø³«
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=egxyaU9oTkY ]
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀïÁè¤ò½ª¤¨¤¿¡Ö¿å¼Ä½Ü¡×¤¬¡¢Àï¤¤¤Çµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤·¡¢¡Ö¼¡¸µ¤Î¶¹´Ö¡×¤Ø¤ÈÆþ¤ê¡¢·¯¼ç¤¿¤Á¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§KARMA¡Ù¥²ー¥àÆâËÜÊÔ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢G-STAR2025¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥²ー¥à±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·PV¤âÆ±»þ¸ø³«¤·¡¢ËÜÆü¡¢ÆüËÜ¸ì¸ø¼°YouTube¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§KARMA¡ÙÆüËÜ¸ì¸ø¼°X
https://x.com/Sololv_KARMA_JP
¡¦¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§KARMA¡ÙÆüËÜ¸ì¸ø¼°youtube
https://www.youtube.com/channel/UCpHHObNbUKFj8JEjbh1pEag/
¡¦¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§KARMA¡ÙG-STAR2025¸ø¼°PV
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=0ZsaVZQ9kMM ]
¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§KARMA¡Ù¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ª¤è¤ÓPC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸þ¤±¤ËÅ¸³«Í½Äê¤Ç¡¢ TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¼¡¸µ¤Î¶¹´Ö¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¿å¼Ä½Ü¡×¤¬27Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö·¯¼çÀïÁè¡×¤òÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿å¼Ä½Ü¡×¤Îµ²±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÎØ²ö¤ÎÇÕ¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ï¡¢¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤È¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Ë×Æþ´¶¤ò¤è¤ê¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥½¥á¥È¥ê¥Ã¥¯»ëÅÀ¤Î¥Ï¥Ã¥¯¡õ¥¹¥é¥Ã¥·¥åÀïÆ®¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ä¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¡Ö²Ã¸î¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ê¤ÉÀ®Ä¹Í×ÁÇ¤ËÉÙ¤ó¤À¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¡×¤ä¡Ö¥¤¥°¥ê¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î±Æ¤ò¾¤´¤·¡¢¸¶ºî¤ÎÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¥³¥ó¥Ü¥¹¥¥ë¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°YouTube¡¢X¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§KARMA¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://sololeveling-karma.netmarble.com
