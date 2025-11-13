【MARLMARL】ホリデーシーズンを彩るディズニーコレクションを発売
ベビー&キッズのためのギフトブランドMARLMARL（マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、2025年11月13日(木)に自社ECサイトで、11月14日(金)より全国直営店にてディズニー/ホリデーコレクションを発売します。
☆ Item Line Up ☆
テーマは「NAUGHTY MATE」。いたずら好きな仲間たちの無邪気な仕草が、子どもたちの姿にも重なるデザイン。
スタイ7型、多機能ぬいぐるみ1型、ブランケット1型のホリデー限定コレクションです。
\5,500_tax in
・bumbum / Mickey
かくれんぼ中の「ミッキーマウス」のお尻が、ポンっと飛び出したファニーなアート。
相良刺しゅうの立体的な質感と、ヴィンテージ調のカラーで上質に仕上げました。
・bumbum / Donald
お尻を出した「ドナルドダック」の、お茶目な仕草が笑顔を誘うスタイ。
対面には元気に手を振る姿をあしらい、さまざまな表情を楽しめます。
\5,500_tax in
\5,500_tax in
・bumbum / Dumbo
「ダンボ」が空へ羽ばたく名シーンを相良刺しゅうで立体的に表現。
小さな勇気を胸に飛び立つ「ダンボ」の姿を、子どもの成長や新しい一歩になぞらえました。
・Hello! / Mickey & Minnie
お互いを見つめ合う「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」には、30年代のボタンアイのアートを採用。
ドットに隠れている「ミッキー」を探してみて。
\4,950_tax in
\5,500_tax in
・naughty mates / 101
やんちゃな子犬たちは、遊び疲れてひと休み。
くるりと回すと、仲間たちがスタイを駆け回る微笑ましいストーリーに。
・Figaro & Cleo
ディズニー『ピノキオ』から、仲良しの「フィガロ」と「クレオ」がモチーフに。
スタイにぶら下がるユーモアあふれる姿を、立体感ある刺しゅうで表現しました。
\5,500_tax in
\5,500_tax in
・Young Oysters
ディズニー『ふしぎの国のアリス』に登場する、「ヤングオイスター」たちの無邪気な表情。
刺しゅうの貝殻がポップアウトするチャーミングな1枚です。
・BFF+ / Mickey
\11,000_tax in
ぬいぐるみ型の多機能リュック『BFF+』に「ミッキー」デザインが仲間入り。
肩紐は取り外しもでき、添い寝からお出かけまで寄り添う“初めてのお友だち”に。
左手には、おしゃぶりが装着できるシリコンリング付き。
・hooded blanket / Mickey
\10,450_tax in
ふわふわのフードをかぶれば、まるで「ミッキー」。
毎日に欠かせないベビーブランケットは、お家からお出かけまで大活躍！
付属のテープは、抱っこ紐やベビーバギーにも装着ができ、お出かけシーンの味方に。
Disney Collection :
https://www.marlmarl.com/feature/disney_2025/
■MARLMARLとは
MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。
高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。
▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)
▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)
【会社概要】
会社名：株式会社Yom
英語名： Yom Co.,Ltd
所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F
代表者： 代表取締役 深澤和弥
設立 ： 2012年11月
URL ：https://www.yom.jp/(https://www.yom.jp/)
【ライセンスに関する問い合わせ】
会社名：株式会社foundation
所在地：東京都渋谷区南平台町17-6 4F
本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社foundationとの契約により、株式会社Yom が販売するものです。