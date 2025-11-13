【MARLMARL】ホリデーシーズンを彩るディズニーコレクションを発売

株式会社Yom

ベビー&キッズのためのギフトブランドMARLMARL（マールマール）を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、2025年11月13日(木)に自社ECサイトで、11月14日(金)より全国直営店にてディズニー/ホリデーコレクションを発売します。

☆ Item Line Up ☆

テーマは「NAUGHTY MATE」。いたずら好きな仲間たちの無邪気な仕草が、子どもたちの姿にも重なるデザイン。

スタイ7型、多機能ぬいぐるみ1型、ブランケット1型のホリデー限定コレクションです。

\5,500_tax in・bumbum / Mickey

かくれんぼ中の「ミッキーマウス」のお尻が、ポンっと飛び出したファニーなアート。

相良刺しゅうの立体的な質感と、ヴィンテージ調のカラーで上質に仕上げました。

・bumbum / Donald

お尻を出した「ドナルドダック」の、お茶目な仕草が笑顔を誘うスタイ。

対面には元気に手を振る姿をあしらい、さまざまな表情を楽しめます。

\5,500_tax in\5,500_tax in・bumbum / Dumbo

「ダンボ」が空へ羽ばたく名シーンを相良刺しゅうで立体的に表現。

小さな勇気を胸に飛び立つ「ダンボ」の姿を、子どもの成長や新しい一歩になぞらえました。

・Hello! / Mickey & Minnie

お互いを見つめ合う「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」には、30年代のボタンアイのアートを採用。

ドットに隠れている「ミッキー」を探してみて。

\4,950_tax in\5,500_tax in・naughty mates / 101

やんちゃな子犬たちは、遊び疲れてひと休み。

くるりと回すと、仲間たちがスタイを駆け回る微笑ましいストーリーに。

・Figaro & Cleo

ディズニー『ピノキオ』から、仲良しの「フィガロ」と「クレオ」がモチーフに。

スタイにぶら下がるユーモアあふれる姿を、立体感ある刺しゅうで表現しました。

\5,500_tax in\5,500_tax in・Young Oysters

ディズニー『ふしぎの国のアリス』に登場する、「ヤングオイスター」たちの無邪気な表情。

刺しゅうの貝殻がポップアウトするチャーミングな1枚です。

・BFF+ / Mickey\11,000_tax in

ぬいぐるみ型の多機能リュック『BFF+』に「ミッキー」デザインが仲間入り。

肩紐は取り外しもでき、添い寝からお出かけまで寄り添う“初めてのお友だち”に。

左手には、おしゃぶりが装着できるシリコンリング付き。

・hooded blanket / Mickey

\10,450_tax in

ふわふわのフードをかぶれば、まるで「ミッキー」。

毎日に欠かせないベビーブランケットは、お家からお出かけまで大活躍！

付属のテープは、抱っこ紐やベビーバギーにも装着ができ、お出かけシーンの味方に。

Disney Collection :https://www.marlmarl.com/feature/disney_2025/

■MARLMARLとは

MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。

高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。

▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)

▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)

【会社概要】

会社名：株式会社Yom

英語名： Yom Co.,Ltd

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F

代表者： 代表取締役 深澤和弥

設立 ： 2012年11月

URL ：https://www.yom.jp/(https://www.yom.jp/)

【ライセンスに関する問い合わせ】

会社名：株式会社foundation

所在地：東京都渋谷区南平台町17-6 4F

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社foundationとの契約により、株式会社Yom が販売するものです。