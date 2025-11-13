昭和の建造物初 国指定重要文化財 明治生命館がリニューアルオープン　2025年11月22日（土）より展示エリア拡充、カフェも併設

明治安田生命保険相互会社

明治安田生命保険相互会社（執行役社長 永島英器）は、2025年11月22日（土）より、昭和の建造物として初めて国の重要文化財に指定された「明治生命館」（注1）の1階・2階において、展示エリアの拡充および未公開史料を公開するとともに、新たに「明治安田CAFE 丸の内」（注2）をオープンすることをお知らせいたします。

1階に新設する展示エリアでは、明治生命館の模型や映像展示が新設され、来館者のみなさまが明治生命館の歴史的価値や物語に、より深く触れていただけるようになります。また、カフェの新設により、重要文化財の趣ある空間で歴史や文化に触れていただける丸の内エリアの文化発信拠点として生まれ変わります。

なお、本リニューアルに先立ち、2025年3月には従来の店頭カウンターで実施していた保険相談を、個室スペース（注3）での対応に変更することで、より落ち着いた環境でご相談いただける体制となっております。

明治生命館は、古典主義様式の最高傑作として、日本の近代洋風建築の発展に寄与した代表的な建造物です。当社は、生命保険会社として「人に一番やさしい生命保険会社」をめざすとともに、文化財の保存・活用を通じて、その価値を未来世代へ受け継ぐことで、持続可能な社会の実現に貢献をしてまいります。

（注1）明治生命館は、東京美術学校（現・東京芸術大学）教授 岡田信一郎氏の設計により1934（昭和9）年に竣工。昭和の建造物として初めて国の重要文化財に指定され、現在も現役のオフィスビルとして活用されています。

（注2）株式会社アットテーブルによる運営。

（注3）保険相談は「ほけん相談窓口 丸の内」にて実施しています。

(C)Koji Fujii/TOREAL



【明治生命館 重要文化財 一般公開 概要】

住所 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1

入館料 ：無料

公開日時 ：開館時間：9:30～19:00（最終入館は18:30）

休館日：月曜日

祝休日は開館し翌平日休館、12/31-1/3 および建物定期点検日

※臨時の休館・開館時間変更の場合あり

アクセス ：JRご利用 JR東京駅丸の内南口徒歩5分／JR有楽町駅国際フォーラム口徒歩5分

東京メトロご利用 東京メトロ千代田線「二重橋前駅」3番出口直結

丸の内シャトルご利用 明治安田ヴィレッジ・静嘉堂 下車

展示企画運営 ：大日本印刷株式会社

URL ：https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/meiji-seimeikan/

【明治安田CAFE丸の内 概要】

場所 ：明治生命館1階

営業時間 ：営業時間：10:30～18:30（最終注文は18:00）

休館日：月曜日・火曜日 12/31-1/3 および建物定期点検日

※臨時の休業・開業時間変更の場合あり

メニュー ：ドリンク：コーヒー1,000円～ 紅茶1,200円～

スイーツ：ケーキ各種1,200円 パフェ2,200円～

軽食：サンドイッチ各種1,500円 ハヤシライス2,200円

アフタヌーンティーセット 1名5,800円

※価格はすべて税込です。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

席数 ：60席

運営 ：株式会社アットテーブル

URL：https://www.attable.co.jp/cafe/meijiyasuda/

【ほけん相談窓口丸の内 概要】

場所 ：明治生命館1階

電話番号：0120-805-627

営業時間：新規ご加入等に関するご相談・お手続き 平日10:00-19:00 土曜日10:00-18:00

現在ご契約中の契約内容等に関するご相談・お手続き 平日9:00-17:00

備考： ・各種お手続き等に関する受付は閉店の1時間前までといたします

・本リニューアルに関する窓口への照会はご遠慮ください

・ご来店予約： https://www.meijiyasuda.co.jp/myhokendesk/index?desk=002



【事業者／設計／運営】

事業主体：明治安田生命保険相互会社

設計：岡田信一郎・岡田捷五郎（意匠）・内藤多仲（構造）

施工会社：株式会社竹中工務店

竣工：1934（昭和9）年

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造、地上8階、地下2階

規模：敷地面積11,347平方メートル （街区合計面積）／建築面積3,856平方メートル ／

延べ面積31,762平方メートル ／軒高 約31ｍ