Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¥Ý¥ë¥ê¥ó¡ÊÂåÉ½ºî¡Ø¥«¥Õ¥§¤Á¤ã¤ó¤È¥Ö¥ìー¥¯¥¿¥¤¥à¡Ù¡ÊÂè1²ó¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ9°Ì¡¦Web¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¡Ë¤ÏÁÏºî³èÆ°15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢CAMPFIRE¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°´ë²è¡Ø¥Ý¥ë¥ê¥ó15th¥¤¥é¥¹¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØÉÔ°¦ÁÛ¤Ê¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤ËÎø¤¹¤ëÏÃspecialty④´¬¡Ù¤ÎWÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î16Æü¤Þ¤Ç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÁí³ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¡È15Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¡É¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«Ä¾¸å¤ËÌÜÉ¸Ã£À®¡¢SNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á
¥Õ¥ë¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È½¸¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÆ±»þÀ©ºî¤È¤¤¤¦¸Ä¿Íºî²È¼çÆ³¤ÎÄ©Àï¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ØÉÔ°¦ÁÛ¤Ê¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤ËÎø¤¹¤ëÏÃ¡Ù¤È¤Ï
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥«¥Õ¥§¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Î¡¢àÝàê¤Î¤è¤¦¤Ë¶ì¤¯¡¢»þ¤Ë¤¢¤Þ¤¤Îø°¦ÌÏÍÍ¤ò°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯Ã»ÊÔ¥·¥êー¥º¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5Ï¢Â³¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤BtoC¡ÊBusiness to Consumer¡Ë·¿¤ÎÁÏºî¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿ÂåÉ½ºî¤Ç¤¹¡£
¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¤ÏÅ·ºÍ¤æ¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬À¼Í¥¤òÃ´Åö¤·¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=VfEM93A8lo8
¢£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥´ー¥ë¤Èµ»½ÑÄó·È
300¡óÃ£À®¡§¥¤¥é¥¹¥È½¸¤ËAR¤ò¼ÂÁõ
³ô¼°²ñ¼ÒHK STYLE¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAR¥µー¥Ó¥¹¡ÖONCARD¡×¡Êhttps://www.hkstyle.co.jp/oncard¡Ë¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¥Ý¥ë¥ê¥ó15th¥¤¥é¥¹¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤È¡Ö¥«¥Õ¥§¤Á¤ã¤ó¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë»Å³Ý¤±¤ò¼Â¸½¡£»æ¤ÎËÜ¤Ë¡ÈÂÎ¸³·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¡É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤ÆÉ½ñÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
400¡óÃ£À®¡§¥Ý¥ë¥ê¥ó¤ÎVTuber²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°
ºî¼Ô¼«¿È¤¬VTuber¤È¤Ê¤ê¡¢YouTubeÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Öºî²È¡ßVTuber¡×¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«Í½Äê¡£ÁÏºî¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤³èÆ°·ÁÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ý¥ë¥ê¥ó15¼þÇ¯ ― ¸Ä¿Í¤«¤é´ë¶È¤Ø
¥Ý¥ë¥ê¥ó¤Ïµì¥Æ¥¯¥â³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦3DÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÆÈÎ©¡£°Ê¸å15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ì¡²è¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦Æ°²èÇÛ¿®¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëË¡¿Í³ô¼°²ñ¼ÒASOBI INNOVATION¤òÀßÎ©¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÍýÇ°¡ÖÍ·¤Ó¡ÊASOBI¡Ë¤ÇÀ¤³¦¤Ë³×¿·¤ò¡×¤Î¤â¤È¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒASOBI INNOVATION¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒASOBIINNOVATION¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥ê¥ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ë¶È¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¡¦¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¡¢VTuber³«È¯¡¢¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーIP¤ò¼´¤È¤·¤¿Áí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¥Ý¥ë¥ê¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¼«¤é¤ÎºîÉÊ¤òIP»ñ»º¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://asobi-inno.com/
¢£ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒASOBI INNOVATIONÂåÉ½¼Ô¡§Á°ß· ·½Í¤½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ì¡²è¡¦¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¡¢VTuber»ö¶È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://asobi-inno.com/contact/