日本企業と外国人材をつなぐ架け橋に株式会社LANTERNが特定技能支援の新サービスを展開
株式会社LANTERN
LANTERNという社名には、「人と人のあいだに灯りをともす存在でありたい」という願いが込められています。
笑顔で接客し、できたての料理を提供しています。
LANTERNは生活支援や行政手続きの代行に加え、キャリア相談やコミュニケーション支援にも注力。
肉品加工 清潔な環境で丁寧に加工作業を行っています。
肉品加工 新鮮な肉を一つ一つ確認しながら加工しています。
社会に灯りをともすLANTERNの想い
今回の特定技能支援事業は、その理念を人材領域へと広げる取り組み。
多文化共生社会の実現に向けて、働く外国人が安心して暮らし、成長できる環境づくりを進めます。
外国人材と企業、双方の“信頼関係”を築く支援
企業には、外国人材が長く活躍できるための職場環境づくりを提案します。
支援内容例
在留資格関連手続きのサポート
企業・人材双方のカウンセリング
代表コメント
「LANTERNは“伝える力”を持つ会社です。この力を人と人をつなぐために使い、外国人材と企業の新しい関係をつくりたい。」
会社概要
会社名 株式会社LANTERN
所在地 東京都台東区浅草橋5-8-11 大富ビル405
CEO 陳 一
設立 2024年2月
事業内容 プロモーション支援・人材支援・企画運営
URL https://www.lantern-asia.com