日本企業と外国人材をつなぐ架け橋に株式会社LANTERNが特定技能支援の新サービスを展開

株式会社LANTERN

社会に灯りをともすLANTERNの想い

LANTERNという社名には、「人と人のあいだに灯りをともす存在でありたい」という願いが込められています。

今回の特定技能支援事業は、その理念を人材領域へと広げる取り組み。

多文化共生社会の実現に向けて、働く外国人が安心して暮らし、成長できる環境づくりを進めます。

笑顔で接客し、できたての料理を提供しています。

外国人材と企業、双方の“信頼関係”を築く支援

LANTERNは生活支援や行政手続きの代行に加え、キャリア相談やコミュニケーション支援にも注力。

企業には、外国人材が長く活躍できるための職場環境づくりを提案します。

肉品加工 清潔な環境で丁寧に加工作業を行っています。肉品加工 新鮮な肉を一つ一つ確認しながら加工しています。

支援内容例

在留資格関連手続きのサポート

企業・人材双方のカウンセリング

代表コメント

「LANTERNは“伝える力”を持つ会社です。この力を人と人をつなぐために使い、外国人材と企業の新しい関係をつくりたい。」

会社概要

会社名 株式会社LANTERN

所在地 東京都台東区浅草橋5-8-11 大富ビル405

CEO 陳 一

設立 2024年2月

事業内容 プロモーション支援・人材支援・企画運営

URL https://www.lantern-asia.com