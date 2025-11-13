商品の自主回収に関するお詫びとお知らせ
平素は弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、「サントリー なっちゃん りんご ２５０ml紙パック」に、容器が膨張し、香味変化が認められた商品があることが判明しました。健康被害の可能性は無いことを確認しておりますが、行政機関へ届出の上、万全を期すために、対象ロット※を自主回収することといたしました。
今回の原因は、製造委託先における製造工程において充填設備に微量の酵母が残存し、ごく一部の商品に混入するという事象が発生したことによるものと考えております。
今後はより一層、品質管理体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。
お客様およびお取引先様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
※ロット：同一期間に同一生産ラインで製造した商品
記
１．対象商品
サントリー なっちゃん りんご ２５０ml紙パック
ＪＡＮコード：４９０１７７７２１７７６８
容器の天面に記載されている賞味期限が『２６.４.２０』で２段目の製造所固有記号が『＋ＷＹ』と記載されているもの。
２．販売者・製造所
販売者：サントリー食品インターナショナル（株）
東京都港区芝浦３-１-１
製造所：（株）ジェイエイビバレッジ佐賀
栃木県下野市下石橋５６１
３．発売地域 全国
４．対象本数 約２,４００ケース（約５８,０００本）
５．商品回収に関するお願い
大変お手数ですが、下記の回収受付フォームよりご登録をお願いいたします。回収受付フォーム受付後、弊社指定の宅配業者が対象商品を回収に伺い、後日、代替の対応をさせていただきます。（送料は、弊社にて負担いたします）
・回収受付フォーム（２４時間受付）
https://uketsuke-form.jp/modules/uketsuke_zm6qzbhpn/
お預かりしたお客様の個人情報は本件にのみ使用し、その他の目的には、一切使用いたしません。
▽本件に関するお客様からのお問い合わせ先
サントリー特設お客様対応窓口を下記の通り開設いたします。
サントリー特設お客様対応窓口
専用フリーダイヤル：０１２０-５７４-３１０
２０２５年１１月１３日（木）以降９時３０分から１７時まで（土・日・祝日を除く）
※ただし、１１月１５日（土）、１６（日）は受付いたします。
▽本件に関する報道関係者からのお問合せ先
サントリー食品インターナショナル（株）コーポレート・コミュニケーション部
ＴＥＬ：０３-６７７４-７１５８
Ｅｍａｉｌ：sbfnews@suntory.co.jp
以上