キム・ヨハン主演ドラマ「第4次恋愛革命 ～出会いはエラー：恋はアップデート～」キャラクターポスター＆メイン予告が公開！天才理系女子×天然系モデル、エラーだらけの初出会いから“胸キュン”恋愛コードON！

11月13日よりPrime Videoにて独占配信がスタートするキム・ヨハン主演の韓国ドラマ「第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～」が、キャラクターポスターとメイン予告映像を公開した。

本作は、キム・ヨハン（WEi）演じるモデル科の人気モデル兼インフルエンサーのカン・ミンハクとファン・ボルムビョル演じる超理系の工学科生チュ・ヨンサンが、ありえない大学の学科統合をきっかけに出会うことから始まる“エラーだらけ”の青春ラブコメディ。論理でしか世界を理解できなかったヨンサンが、ミンハクという“計算不能な存在”に出会い、恋という未知の感情をアップデートしていく。大胆で不器用な若者たちが織りなすキャンパスロマンスが、見る者の“ときめき細胞”を呼び覚ます。

今回公開されたキャラクターポスターでは、4人の主要キャラクターが個性豊かに登場。

まず目を引くのは、カン・ミンハク。恋愛リアリティ番組出演をきっかけに一躍スターとなったモデルでありながら、実は驚くほど“天然”な青年を演じる。完璧なビジュアルと抜けた愛嬌を兼ね備えた彼のギャップが、物語に笑いとときめきをもたらす。キャッチコピーは、「顔”だけ”天才な超人気インフルエンサー」

一方、チュ・ヨンサンは、几帳面で論理一筋な理系女子をリアルに体現。角縁メガネにノートPCを手放さない彼女が、恋という未知のバグに直面し、少しずつ変化していく姿が印象的だ。キャッチコピーは、「恋愛コードだけが抜けた天才プログラマー」

さらに、ミンソ扮する堂々としたレズビアンの工学科の学生会長ドンウォン、クォン・ヨンウン扮する恋愛に憧れるBLマニアのナレら、個性豊かな仲間たちも登場。キャッチコピーは、ドンウォン「ルックスも恋愛志向もハンサム女子」、ナレ「小説のような恋を夢見るBLマニア」。工学科×モデル科という異色の学科統合が生み出す“青春群像×コメディ”の化学反応が、より一層期待を高めている。

(C) BINGE WORKS & PONY CANYON & STORYMOB All Rights Reserved.(C) BINGE WORKS & PONY CANYON & STORYMOB All Rights Reserved.

同時に公開されたメイン予告映像では、ミンハクとヨンサンの“最悪の出会い”から始まるダイナミックなキャンパスライフが描かれている。完璧主義のヨンサンの世界に突如現れた“エラー”のような存在のミンハク。互いの価値観が衝突しながらも、少しずつ惹かれ合っていく過程がテンポよく展開される。

「データ不足でも分かる。誰かを好きな気持ちはね」

そんなナレーションとともに、恋愛コードが“ON”になる瞬間を予感させる映像に仕上がっている。

「第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～」は、11月13日午前11時より

Prime Videoにて日本独占配信 スタート（毎週木曜更新）。

また、韓国をはじめ、香港・中国・ロシアなど海外各国でも主要OTTプラットフォームを通じて順次配信予定。青春と恋のエラーだらけな物語がいま走り出す。

■■メイン予告■■

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=sWlJoulrYvA ]

■■ティザー■■

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZnwL3sr-8IU ]

【作品概要】

＜2025年11月13日(木) 11:00より、Prime Videoにて日本独占配信＞

全16話 毎週木曜日4話ずつ配信予定

■■あらすじ■■

工学科の超理系女子、チュ・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）。ある日突然モデル科と統合され迎えた新学期、モデル科の人気インフルエンサー謙モデル、カン・ミンハク（キム・ヨハン）の撮影現場でパソコンを壊され、その上、ミンハクのファンだと勘違いされてしまう。ヨンサンはこのトラブルのせいで締切間近だった奨学金の申請を逃すが、気持ちを立て直し、同じ学科の親友ドンウォン（ミンソ）、ナレ（クォン・ヨンウン）と共に、賞金2000万ウォンの学内コンペに挑戦する。

そこへ、ヨンサンへの新しいパソコンを持って現れたミンハクは、チームメンバーとして一緒にコンペへ参加したいと申し出る。互いの誤解や衝突を経て、次第に惹かれ合っていくヨンサンとミンハクだったが、スキャンダルやライバルの出現によって、恋は迷路のように複雑化していく。

■■キャスト■■

キム・ヨハン「学校2021」「TRY～僕たちは奇跡になる～」

ファン・ボルムビョル 「学校2021」「コッソンビ 二花院の秘密」

■■クレジット■■

(C) BINGE WORKS & PONY CANYON & STORYMOB All Rights Reserved.

